優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

中央社／ 新北9日電

新北市林口區優創補習班涉違法經營幼兒園，市府今天重罰吳姓負責人30萬元，勒令不得再收托44名幼童；教育局晚間表示，此補習班近3年來3度違法，將加強稽查與追蹤改善。

新北市林口傳出補習班疑似虐童案，有家長控訴女兒遭班上幼教老師以箱膠帶貼住嘴巴、掌摑、關進小黑屋等不當方式管教，使女兒身心受創。

新北市府教育局表示，依檢舉前往林口區文化一路一段某大樓3樓，查獲優學教育公司附設優創文理技藝補習班，未經許可違法從事教保服務，今天依違反幼兒教育及照顧法第51條規定，罰款新台幣30萬元。

有網友今天在社群「林口大家庭」貼文表示，早在8月就抓到未立案幼兒園，後來，名字改一改繼續營業，是鑽法律漏洞的補教業者，提醒家長應多關心孩子。

也有家長貼文表示，4年前這間擦邊球幼兒園開始經營時，就有社群成員提出警告，仍有多數家長相信業者說詞，「人都是健忘的，讓時間證明吧」。

中央社記者查詢新北市府8月11日公告，於新北市林口區文化一路一段206號，查獲呂姓負責人，未經許可從事教保業務，違反幼兒教育及照顧法。

教育局晚間回應記者查詢表示，今年7月底接獲檢舉前往稽查，查獲招牌為「FUN HOUSE放孩子親子智慧館」，違法收托2歲至入國小前幼兒共23名；這次遭檢舉優創補習班則位於同地址的3樓，是不同負責人。

至於，為何今天以最高金額處罰優創補習班，教育局說明，除依據收托幼兒人數為裁罰基準，實際上，優創補習班在民國111年、112年都曾違法收托幼兒遭罰；但112年複查後，業者沒再收托，未料這次遭檢舉再去稽查，赫然發現業者明知故犯，一共3次違法。

官員表示，實際上，家長在與業者簽約時，應知業者是以補習班名義收托幼兒；此補習班近3年來3度違法，將加強稽查與追蹤改善，家長也要慎選合法立案幼兒園。

