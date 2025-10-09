林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

新北林口區優創補習班被控虐童，補習班今天發聲明表示，已將監視器畫面提供警方，並強調已請律師對網路上未查證不實資訊進行蒐證，不排除透過司法途徑保障師生權益。

一名YouTuber在影片中指控，他的女兒在學校（補習班）被不當對待，包括在校被人以膠帶貼嘴巴，甚至被關小黑屋、在走廊睡午覺等。

新北市教育局調查發現，位於林口的優學教育公司附設優創文理技藝補習班，所設置幼兒學校僅以補習班名義立案，卻違法從事教保服務，今天開罰吳姓負責人新台幣30萬元。

此補習班今天下午在臉書（Facebook）發出聲明表示，絕不容許不當教學行為，在知悉「網路傳播內容」後，第一時間啟動內部專案小組進行調查；他們10月7日已主動聯繫轄區分局，並提供完整監視器畫面供保存作為證據、說明事件經過，同天也配合教育主管機關調查，目前所有影像資料已交警方進行保存。

補習班最後強調，對於「網路傳播未經查證內容」或蓄意散播不實資訊、誹謗損害補習班名譽及老師名譽的相關留言貼文，已委託專業律師團隊蒐證，將透過司法管道保障師生權益；全案目前進入司法調查，為確保案件公平客觀，將不再對外回應。

