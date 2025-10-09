教師身心調適假10日上路 教團籲續修法納教保員

快訊

中央社／ 台北9日電
教育部8日修正發布「教師請假規則」，教師每學年可請3天身心調適假，政府補助代課費。示意圖／AI生成
教育部8日修正發布「教師請假規則」，教師每學年可請3天身心調適假，政府補助代課費。教育團體今天呼籲繼續修法，納入公私立幼兒園教保員，並確保代理教師也能享同樣權益。

教師「身心調適假」爭議多時，教育部修正發布的「教師請假規則」，維持每學年3天、併入事假、可以小時計算、不須檢附證明文件、學校不能拒絕也不能有其他不利處分。請假後所遺課務代課鐘點費，原規劃由教師本人負擔，經與教育團體協調後，改由教育部及各地方政府共同補助。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，公立幼兒園教師準用「教師請假規則」，可請身心調適假，但公立幼兒園的教保員適用「勞動基準法」、「公立幼兒園教保服務人員請假辦法」，未被納入此項修正。

此外，全教總指出，私立幼兒園的教師與教保員也未被納入相關規範，顯示現行制度還有進一步完善的空間。

全國代理暨代課教師產業工會也透過新聞稿，擔心代理教師因適用法條不同，被排除在「身心調適假」之外。建議在「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」或「約僱人員給假辦法」加入相關條文，避免各校適用混亂。

代理教師工會強調，應讓每一名站上講台的教育工作者，不論正式或代理身分，都能依法休息。唯有修補法制漏洞，「身心調適假」才能真正落實照顧教師的初衷。

身心調適假 教育部 教保員 幼兒園 代理教師 教師

