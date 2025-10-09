「2025台灣科普環島列車」10月20日出發 讓科學進入日常

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會「2025臺灣科普環島列車」邁入第十年，今年科普列車將於10月20日至10月25日展開環島6天之旅，行經全台18個縣市、28個站點，將科學從教室帶進火車站，走進日常生活。圖／國科會提供

國科會「2025台灣科普環島列車」邁入第十年，今年科普列車將於10月20日至10月25日展開環島6天之旅，行經全台18個縣市、28個站點，將科學從教室帶進火車站，走進日常生活。

科普列車2014年由台師大名譽教授邱美虹擔任國科會科普活動召集人，促成各縣市科普計畫團隊投入辦理「全民科學週」，並於2016年發想，與國營台灣鐵路股份有限公司合作舉辦「臺灣科普環島列車—全臺走透透活動」。至今，已有超過50位的科普計畫人員投入第一線，陪伴全台超過10萬名學童及民眾。

國科會今特別製作10周年回顧影片，串起孩子們對科學的好奇與笑容，也呈現科普推手們多年來默默耕耘的身影。台北啟聰學校高三生宋欣渝分享，曾於2018年就讀花蓮新城國小時搭上科普列車，啟發了她對自然科學的好奇心。今年將以「車廂關主」的身份回到列車上服務解說。

國科會主委吳誠文表示，因為有全國許多科普教育工作者與合作夥伴在第一線的熱情投入與耐心引領，這段10年的旅程才能夠持續前行，讓科學不再遙遠，讓孩子的眼睛因為知識而閃亮。

今年列車有超過300項科普活動，更新增南迴枋寮、大武站，邀請約2萬名學童參與，其中過半數來自偏鄉。也設置「共好接力車廂」，由聽障、偏鄉、原住民學校學生擔任關主，用手語、族語與創意演繹科學。各縣市科普團隊結合在地特色與多元語言，打造貼近生活的互動體驗。宣傳片、彩繪列車與活動設計相互呼應，展現10周年科普列車嶄新的豐富樣貌。

國科會表示，科普列車環島期間將串聯各地火車站與在地特色活動，讓全民透過實驗互動與科學市集感受探索的樂趣。10月25日列車將回到台北車站舉辦整天科學市集，邀請全國民眾一同參與，體驗科學的奧妙與感動。

