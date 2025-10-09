緊報名！雲林愛心補教提供420人免費補習 包括報考警專、護理師

雲林縣今天啟動補教暨品保協會「愛心助學育苗」專案，除提供高中職以下學生免費補習，預計扶助420人，省下的補習費約1700萬元，今年更擴大到大專校院及報考警專、護理師證照考試，員額不多，但可幫助並鼓勵年輕子弟多報考，以彌補國內相關職缺人力不足的窘境。

雲林補教協會發起的愛心助學育苗專案今年邁入第3年，第1年扶助學生200多人，第2年370人，今年預定420人，雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥指出，該專案不只幫助學童課業，減輕家長經濟負擔，兩年下來，很多家長反映不僅孩子成績變好、親子關係也改善。

謝瑞娥感謝補教業者參與計畫，尤其考量有人想考警專，但學費負擔大，此外也配合雲林縣府護理人力育才計畫，今年助學專案特別再增加警專、護理師證照等職業類別專案，期能幫助青年學子如願金榜題名，也為現今警察、護理人員人力不足盡棉薄之力，藉以鼓勵年輕人多多報考。

縣長張麗善表示，雲林資源不如六都，但孩子不能輸在起跑點，尤其教育是翻轉孩子人生的關鍵，因此縣府積極推動各項教育政策與強化優質設施。

教育處長邱孝文指出，雲林部分偏遠地區教育資源少，透過補教業者愛心補助，有了額外學習資源，對弱勢學生及家庭幫助很大，甚至可改變孩子一生，將來長大成功可再幫助他人，形成善循環。

育苗專案計畫即日開始受理申請，設籍雲林縣出具低收入、經濟弱勢等相關證明，可上雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥可寄雲林縣褒忠鄉三民路147巷6-2號雲林縣補習教育暨品保協會，或洽詢05-6976789蒲老師。 雲林縣府和補教業今天啟動愛心助學育苗專案，即日起開始接受申請。記者蔡維斌／攝影

