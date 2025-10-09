新北萬里幼兒園歡慶國慶日 閱兵看表演上街遊行
為了讓幼兒園的孩子從節日中學習佳節的意義，新北市立萬里幼兒園就特別規劃了歡慶國慶日的系列活動。小朋友們先在幼兒園裡閱兵、看表演，還製作國旗帽、帶上樂器上街遊行，傳播熱鬧的慶祝氛圍，並且到區公所表演，與區長一起祝福中華民國生日快樂。
新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，國慶日前，老師們特別安排了一系列的活動，從閱兵、民俗表演到大遊行，讓孩子們感受國家生日普天同慶的氛圍，不僅如此也讓孩子們上街遊行慶祝，大聲的祝福國家生日快樂，也告訴鄉親中華民國生日要到了。
師生一起擊鼓、揮舞國旗喊著口號進到區公所裡，在遊行的熱鬧暄騰後，區長也跟孩子們上街遊行，一起為國家的生日而祝福，隨後回到幼兒園製作國慶米糕，度過了一個特別的國慶日。
萬里區長黃雱勉表示，與園長跟著小朋友一起用自己種的甜菜根染紅的米飯，運用巧思與大家齊力製作一個米糕國旗，不只是為了歡慶國慶日，更是將平日課程裡所學的食農課程在生活中實踐，期待透過另類的佳節能夠與孩子們一起開心的過節，並且一起感受佳節的特殊意涵。
