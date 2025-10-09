快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

新北萬里幼兒園歡慶國慶日 閱兵看表演上街遊行

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
孩子們上街遊行慶祝，大聲的祝福國家生日快樂，也告訴鄉親中華民國生日要到了。 圖／紅樹林有線電視提供
孩子們上街遊行慶祝，大聲的祝福國家生日快樂，也告訴鄉親中華民國生日要到了。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓幼兒園的孩子從節日中學習佳節的意義，新北市立萬里幼兒園就特別規劃了歡慶國慶日的系列活動。小朋友們先在幼兒園裡閱兵、看表演，還製作國旗帽、帶上樂器上街遊行，傳播熱鬧的慶祝氛圍，並且到區公所表演，與區長一起祝福中華民國生日快樂。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，國慶日前，老師們特別安排了一系列的活動，從閱兵、民俗表演到大遊行，讓孩子們感受國家生日普天同慶的氛圍，不僅如此也讓孩子們上街遊行慶祝，大聲的祝福國家生日快樂，也告訴鄉親中華民國生日要到了。

師生一起擊鼓、揮舞國旗喊著口號進到區公所裡，在遊行的熱鬧暄騰後，區長也跟孩子們上街遊行，一起為國家的生日而祝福，隨後回到幼兒園製作國慶米糕，度過了一個特別的國慶日。

萬里區長黃雱勉表示，與園長跟著小朋友一起用自己種的甜菜根染紅的米飯，運用巧思與大家齊力製作一個米糕國旗，不只是為了歡慶國慶日，更是將平日課程裡所學的食農課程在生活中實踐，期待透過另類的佳節能夠與孩子們一起開心的過節，並且一起感受佳節的特殊意涵。

國慶 生日

延伸閱讀

名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

揮旗唱國歌！垵湖分校連11年遊街 師生國慶遊街超吸睛

2025年韓國氣候正義遊行側記：跨世代、勞工、女性因「氣候」於廣場重逢

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

相關新聞

「2025台灣科普環島列車」10月20日出發 讓科學進入日常

國科會「2025台灣科普環島列車」邁入第十年，今年科普列車將於10月20日至10月25日展開環島6天之旅，行經全台18個...

緊報名！雲林愛心補教提供420人免費補習 包括報考警專、護理師

雲林縣今天啟動補教暨品保協會「愛心助學育苗」專案，除提供高中職以下學生免費補習，預計扶助420人，省下的補習費約1700...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

新北萬里幼兒園歡慶國慶日 閱兵看表演上街遊行

為了讓幼兒園的孩子從節日中學習佳節的意義，新北市立萬里幼兒園就特別規劃了歡慶國慶日的系列活動。小朋友們先在幼兒園裡閱兵、看表演，還製作國旗帽、帶上樂器上街遊行，傳播熱鬧的慶祝氛圍，並且到區公所表演，與區長一起祝福中華民國生日快樂。

雲林啟動愛心助學育苗專案 幫弱勢學子圓夢

雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、經費1700萬元，供家庭經濟弱勢學生...

林口雙語幼兒園虐童被改名「國際膠帶工廠」 網諷：封箱教育

新北市林口區一所幼兒園疑虐童，一名YouTuber指3歲女兒遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。