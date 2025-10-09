快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林啟動愛心助學育苗專案 幫弱勢學子圓夢

中央社／ 雲林縣9日電
雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、新台幣1700萬元經費，供家庭經濟弱勢學生免費補習，啟動儀式9日在縣府親民空間舉行。中央社
雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、新台幣1700萬元經費，供家庭經濟弱勢學生免費補習，啟動儀式9日在縣府親民空間舉行。中央社

雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、經費1700萬元，供家庭經濟弱勢學生免費補習。今年擴大到大專校院、準備警專、護理師證照考試的孩子。

愛心助學育苗專案記者會暨啟動儀式今天在雲林縣府親民空間舉行，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人感謝補教業者義舉。

雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥表示，愛心助學育苗專案從112年度啟動，113年度共40家補習班響應，提供370個補助名額。今年目標提供420個補助名額，補助範圍擴及大專院校生、研究生及公職考試考生，捐贈金額市值約新台幣1700萬元。

謝瑞娥期待能拋磚引玉，有更多補教業者一同加入認助行列，讓每個願意進修學習的學子，不會因為經濟因素而被拒於門外。

雲林縣教育處長邱孝文說，縣內許多偏鄉地區教育資源與六都都會區相比較為不足，透過補教業者輔助，拉近城鄉落差。尤其雲林縣補教暨品保協會推動育苗專案，對弱勢家庭學童提供非常大助益，感謝業者善心義舉。

雲林縣教育處指出，今年度育苗專案計畫自即日起至12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。

雲林 補習 愛心

延伸閱讀

雲林母檢舉兒與友吸毒 警方蒐證逮4人

影／雲林2個月破獲上億元喪屍煙彈逮捕百餘人 今表揚表有功員警

雲林推動雙語...學生演88部「西洋片」殺青 美語外師：很出色

雲林偏鄉小校52人學力測驗成績驚人 國、英、數大幅領先全國平均

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

「2025台灣科普環島列車」10月20日出發 讓科學進入日常

國科會「2025台灣科普環島列車」邁入第十年，今年科普列車將於10月20日至10月25日展開環島6天之旅，行經全台18個...

緊報名！雲林愛心補教提供420人免費補習 包括報考警專、護理師

雲林縣今天啟動補教暨品保協會「愛心助學育苗」專案，除提供高中職以下學生免費補習，預計扶助420人，省下的補習費約1700...

雲林啟動愛心助學育苗專案 幫弱勢學子圓夢

雲林縣補教暨品保協會舉辦「愛心助學育苗專案」邁入第3年，今年度預計提供420個名額、經費1700萬元，供家庭經濟弱勢學生...

林口雙語幼兒園虐童被改名「國際膠帶工廠」 網諷：封箱教育

新北市林口區一所幼兒園疑虐童，一名YouTuber指3歲女兒遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋…

終於有百貨公司？ 眷村華麗轉型「人人百貨」 台灣設計展圓彰化人遺憾

市內沒有一間百貨公司，一直是彰化人的遺憾。2025年台灣設計展明天在彰化開幕，主展場之一便命名「人人百貨NEXT-GEN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。