普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

林口雙語幼兒園虐童被改名「國際膠帶工廠」 網諷：封箱教育

聯合新聞網／ 綜合報導
房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。記者黃子騰／翻攝
房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。記者黃子騰／翻攝

新北市林口區一所幼兒園疑虐童，一名YouTuber指3歲女兒遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋，且其他也有5名家長的小孩也同樣被不當管教，事發至今，不少網友湧入該幼兒園的Google Map評論留1星負評，並將幼兒園改為「國際膠帶工廠」。

新北市林口某雙語幼兒園發生不當管教事件，園方解釋老師是因工作需求將膠帶順手黏貼自己的手臂上，另為了管教過於吵鬧的小孩，關燈數秒時老師也有在場。該幼兒園是以補習班名義立案，教育局已要求即刻停止教保服務，並已安置孩童，市警局已報請檢方偵辦。

雖然園方已出面解釋原委，但仍扼止不了大批網友們的怒火，稍早有網友將Google評論洗到剩1.4顆星，但目前已回到5顆星，不少網友原本的評論也疑似被刪除，僅剩5則皆為5顆星的評論，包括「老師超讚非常用心辦學，環境整潔明亮，非常推薦寶貝們來讀唷～」及「沈浸式語言學習環境，同步美加體系，教師專業有耐心」。

然而網友們仍不死心，直接轉戰至該幼兒園臉書粉專，甚至在其貼文底下留言表示「我是來看貴得要命的幼兒園的膠帶封箱教育的」、「我以為只有在頭文字D 可以看到膠帶殊死戰」、「膠帶好玩嗎？老師，一起來玩黏嘴巴遊戲啊！」

其他人也說，「請問可以交代一下膠帶是什麼牌子的嗎? 有開團購嗎?」、「老師想不想被封箱膠帶貼一下？」、「這種學校怎麼還能稱上國際幼兒學校」、「膠帶探索學程」、「膠帶都黏住了當然沉靜(浸)式教育」、「虐童零容忍，出來面對」。

新北市林口區一間雙語幼兒園爆虐童案，其在Google地圖上的名稱被改成「國際膠帶工廠」。圖擷自Google Map
新北市林口區一間雙語幼兒園爆虐童案，其在Google地圖上的名稱被改成「國際膠帶工廠」。圖擷自Google Map

