終於有百貨公司？ 眷村華麗轉型「人人百貨」 台灣設計展圓彰化人遺憾

市內沒有一間百貨公司，一直是彰化人的遺憾。2025年台灣設計展明天在彰化開幕，主展場之一便命名「人人百貨NEXT-GEN Store」，由荒廢近40年的眷村中興莊轉型。

坐落八卦山腳下的中興莊眷村建於1950年，為彰化縣歷史最悠久的眷村。第一代住戶大多是山東青島保安旅高芳先將軍的子弟兵及其眷屬，1949年隨著國軍撤離青島，乘著渤海輪抵達基隆，隨即出發至海南島繼續與共軍纏鬥6個月。最終於年底從海南島撤退來台，輾轉由高雄至彰化，軍隊一度暫時落腳於中興莊旁的彰化中山國小—「台灣新文學之父」賴和的母校。

中興莊原始建築為竹子、泥巴和以稻草的竹造草屋，每戶僅3坪大小。當時即稱為「中興新村」，取中興復國之意。後因南投中興新村成立並為省政府所在地，遂改為中興莊，並沿用至今。中興莊之入口仍保留中興新村當年之牌樓。彰化縣政府2009年著手調研中興莊的歷史軌跡，2010年成功將中興莊登錄為彰化縣01歷史建築，也是彰化目前唯一保留完整的眷村。國防部選定為眷村文化保存區。

中興莊此次獲選成為2025台灣設計展展場。設計團隊根據彰化人的特質命名「人人百貨」，規畫靈感選物店、探索青樂園、開彰大戲院及誇彰未來市4大主题。

「我們打開了一座舊眷村，成為販售賣在地生活靈感的百貨公司。每一個品牌、每一段故事，都是青年對未來生活的回應。」設計團隊指出，「人人百貨 NEXT-GEN Store」以彰化青年品牌發展為核心，透過創新展售形式，串連地方文化、青創精神與未來想像，打造融合藝術、商業與社群的共生場域，並融合沉浸式體驗與多元主題，展現彰化青年的設計力與豐沛能量，打造一座融合工藝、數位科技與永續價值的青年創意百貨。

襪子是彰化社頭鄉的重要產業。由彰化社頭鄉首間深夜咖啡館轉型的文創品牌「豪所在」，此次便在中興莊眷村廚房舊址打造「為你煮一頓社頭風土料理」，將社頭出產的織襪轉化成一頓火鍋大餐，重新詮釋「家的滋味」歡迎民眾外帶回家。

●「2025台灣設計展」適逢國慶及光復連假，將於10月10日至10月26日於彰化、鹿港、田尾盛大登場，展期為期17天。 https://designexpo.org.tw/designexpo/zh-TW 襪子是彰化社頭鄉的重要產業。由彰化社頭鄉首間深夜咖啡館轉型的文創品牌「豪所在」，此次便在中興莊眷村廚房舊址打造「為你煮一頓社頭風土料理」，將社頭出產的織襪轉化成一頓火鍋大餐，重新詮釋「家的滋味」歡迎民眾外帶回家。記者陳宛茜／攝影 中興莊旁的彰化中山國小是「台灣新文學之父」賴和的母校。記者陳宛茜／攝影 襪子是彰化社頭鄉的重要產業。由彰化社頭鄉首間深夜咖啡館轉型的文創品牌「豪所在」，此次便在中興莊眷村廚房舊址打造「為你煮一頓社頭風土料理」，將社頭出產的織襪轉化成一頓火鍋大餐，重新詮釋「家的滋味」歡迎民眾外帶回家。記者陳宛茜／攝影 2025年台灣設計展10月10日在彰化開幕，主展場之一「人人百貨NEXT-GEN Store」，由荒廢近40年的眷村中興莊轉型。記者陳宛茜／攝影 2025年台灣設計展10月10日在彰化開幕，主展場之一「人人百貨NEXT-GEN Store」，由荒廢近40年的眷村中興莊轉型。記者陳宛茜／攝影 2025年台灣設計展10月10日在彰化開幕，主展場之一「人人百貨NEXT-GEN Store」，由荒廢近40年的眷村中興莊轉型。記者陳宛茜／攝影 中興莊之入口仍保留中興新村當年之牌樓。記者陳宛茜／攝影 2025年台灣設計展10月10日在彰化開幕，主展場之一「人人百貨NEXT-GEN Store」，由荒廢近40年的眷村中興莊轉型。記者陳宛茜／攝影

商品推薦