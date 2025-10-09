啟動幸福家庭密碼 南市教局Podcast「聆聽您心」系列超有感

為讓民眾深入了解家庭溝通的重要性，提升親子、伴侶與家庭成員間的互動品質，南市家庭教育中心與南台科大製播Podcast系列節目「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」，節目推出3個月，吸引許多人次點看及線上收聽，以實用且貼近生活的內容，陪伴民眾一同探索建立幸福家庭的關鍵。

教育局長鄭新輝指出，現代家庭面臨多元挑戰，良好的溝通與情感連結是維繫家庭穩定的重要關鍵，期盼藉由此Podcast系列節目，讓市民能在生活中獲得實用知識與情感支持，進而強化家庭功能，促進孩子健康成長與社會整體和諧。

家庭教育中心主任張冰嫈也分享，良好的家庭關係是個人幸福與社會安定的基石，透過深入淺出的解說與生活化案例分享，引導聽眾學習理解與傾聽，掌握正向表達、彈性教養等技巧，可為家庭注入更多愛與理解。

「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」共五集，邀請多位來自心理、教育與家庭關係等領域的專家學者主講，主題涵蓋「認識溝通」、「親子教養」、「伴侶互動」、「家人相處」與「性別友善」等多元面向。

透過Podcast平台節目以「空中學習」形式，讓民眾無論在開車或日常通勤時都能輕鬆收聽學習，並同步於YouTube上架，擴大學習管道與觸及族群。希望透過這個系列，讓更多市民在忙碌中也能掌握有效溝通的方法，共同打造更有韌性與溫度的家庭環境。

Podcast「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」已於各大平台（Youtube、Podcast等）上線，各平台連結：Youtube｜https://reurl.cc/ek6jkb；Podcast｜https://reurl.cc/8935bM

觀看完影片並填寫回饋問卷即有抽獎機會，想要了解更詳細資訊請至南市家庭教育中心官方網站（https://family.tn.edu.tw）、Facebook及台南市政府教育局-教育花路米查詢。

商品推薦