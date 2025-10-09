快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

啟動幸福家庭密碼 南市教局Podcast「聆聽您心」系列超有感

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市家庭教育中心與南台科大製播Podcast系列節目「聆聽您心共啟家庭幸福密碼」。記者鄭惠仁／翻攝
南市家庭教育中心與南台科大製播Podcast系列節目「聆聽您心共啟家庭幸福密碼」。記者鄭惠仁／翻攝

為讓民眾深入了解家庭溝通的重要性，提升親子、伴侶與家庭成員間的互動品質，南市家庭教育中心與南台科大製播Podcast系列節目「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」，節目推出3個月，吸引許多人次點看及線上收聽，以實用且貼近生活的內容，陪伴民眾一同探索建立幸福家庭的關鍵。

教育局長鄭新輝指出，現代家庭面臨多元挑戰，良好的溝通與情感連結是維繫家庭穩定的重要關鍵，期盼藉由此Podcast系列節目，讓市民能在生活中獲得實用知識與情感支持，進而強化家庭功能，促進孩子健康成長與社會整體和諧。

家庭教育中心主任張冰嫈也分享，良好的家庭關係是個人幸福與社會安定的基石，透過深入淺出的解說與生活化案例分享，引導聽眾學習理解與傾聽，掌握正向表達、彈性教養等技巧，可為家庭注入更多愛與理解。

「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」共五集，邀請多位來自心理、教育與家庭關係等領域的專家學者主講，主題涵蓋「認識溝通」、「親子教養」、「伴侶互動」、「家人相處」與「性別友善」等多元面向。

透過Podcast平台節目以「空中學習」形式，讓民眾無論在開車或日常通勤時都能輕鬆收聽學習，並同步於YouTube上架，擴大學習管道與觸及族群。希望透過這個系列，讓更多市民在忙碌中也能掌握有效溝通的方法，共同打造更有韌性與溫度的家庭環境。

Podcast「聆聽您心—共啟家庭幸福密碼」已於各大平台（Youtube、Podcast等）上線，各平台連結：Youtube｜https://reurl.cc/ek6jkb；Podcast｜https://reurl.cc/8935bM 

觀看完影片並填寫回饋問卷即有抽獎機會，想要了解更詳細資訊請至南市家庭教育中心官方網站（https://family.tn.edu.tw）、Facebook及台南市政府教育局-教育花路米查詢。

密碼 聆聽

延伸閱讀

珍古德的「根與芽」在台南茁壯 化為青年世代守護家鄉的力量

停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

相關新聞

校事會議濫訴…教育部提3精進方向 教團不埋單盼廢除：恐更像東廠

校事會議濫訴問題在教育界受到強烈反彈，國教署今日召開「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案研商會議，提...

教師身心調適假10日正式上路 教育部將補助代課鐘點費

教育部今日修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校...

新北傳家長控幼兒園虐童 園方否認

新北市林口區某幼兒園傳出疑似虐童案，一名YouTuber在網路爆料，3歲女兒在幼兒園被關小黑屋，膠帶貼嘴巴，且園內監視器...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

啟動幸福家庭密碼 南市教局Podcast「聆聽您心」系列超有感

為讓民眾深入了解家庭溝通的重要性，提升親子、伴侶與家庭成員間的互動品質，南市家庭教育中心與南台科大製播Podcast系列...

打頭、禁如廁！高雄某幼兒園爆虐童 2教保員遭停職

高雄市林園區某幼兒園日前爆出疑似虐童案，經教育局檢視監視器畫面後，發現2名教保服務人員涉對幼兒不當對待，包括罰站、拍打頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。