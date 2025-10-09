聽新聞
新北傳家長控幼兒園虐童 園方否認

聯合報／ 記者江婉儀葉德正黃子騰／新北報導
新北市教育局長張明文表示，對於其他學童都已展開安置。記者葉德正／攝影
新北市教育局長張明文表示，對於其他學童都已展開安置。記者葉德正／攝影

新北市林口區某幼兒園傳出疑似虐童案，一名YouTuber在網路爆料，3歲女兒在幼兒園被關小黑屋，膠帶貼嘴巴，且園內監視器有一堆死角，昨午與5名幼童家長至分局對園方提告。經查該幼兒學校以補習班名義立案，教育局要求即刻停止教保服務，並已安置孩童，市警局表示已報請檢方偵辦。

該名YouTuber昨稱女兒就讀新北市林口某雙語幼兒園，日前女兒半夜驚醒還哭喊「不要打我」，經詢問得知女兒遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋，且詢問其他家長發現有多位幼童也疑遭受不當管教，才拍攝影片揭發此事。

昨午該名帶其他5名遭遇不當管教的幼童家長至林口分局，對園方提出傷害、強制、妨害幼兒發育等告訴，林口警方受理後表示，將會同教育局展開調查，釐清確切事發經過。

新北市議員蔡淑君昨公布幼兒園為Safari探索國際幼兒學校，在議會質詢時表示，林口就有165間立案補習班，是否還有其他類似違法從事教保業務業者？

教育局長張明文表示，該幼兒學校以補習班名義立案，實際從事教保服務，已違反「幼兒教育及照顧法」規定，最重裁罰負責人30萬元，嚴重可廢止設立許可或勒令停業。

新北市警察局長方仰寧說，全案已聯繫新北地檢婦幼組檢察官，報請指揮偵辦。

遭指控虐童的優學教育Safari發聲明回應，有關孩子被貼膠帶，實為老師因工作需要將膠帶順手黏貼自己的手臂上，另下課後老師將小朋友集合教室，曾有孩童過於吵鬧而關燈數秒，老師全程在場，門也開啟，經監錄影畫面及班內老師調查，結果並無不當管教情事。對不實指控無法接受，若家長對涉及教學、教室管理有任何問題，願全力配合調查。

幼兒園 蔡淑君 監視器 方仰寧

