打頭、禁如廁！高雄某幼兒園爆虐童 2教保員遭停職

高雄市林園區某幼兒園日前爆出疑似虐童案，經教育局檢視監視器畫面後，發現2名教保服務人員涉對幼兒不當對待，包括罰站、拍打頭部、捏臉、強迫半蹲、禁止如廁及要求跑步等行為，已依法停職調查，並成立專案小組深入調查。

教育局表示，已要求園方保存近30日監視器影像，目前掌握2名人員涉及不當對待幼兒，若調查屬實，將依幼兒教育及照顧法裁處最高60萬元罰鍰，涉事人員將遭解聘並終身不得再任教，涉案機構依情節可能面臨減招、停招、停辦甚至廢止設立許可，並公布機構及行為人姓名。

除了疑涉虐童，該幼兒園亦遭查出多項違規，包括分科教學、未依規備查項目收費、大班未配置1名教師，以及進用未具資格人員等。教育局已函發行政裁處通知，合計裁罰金額達16萬2000元。

教育局重申，將由調查小組持續檢視影像、掌握受害人數，並加強稽查，同時審慎評估是否終止與該非營利法人契約，並導入心理輔導資源，全面維護幼兒安全與權益。

市長陳其邁表示，已責成政風處調查教育局內部是否有怠惰情形，並要求2周內釐清園方責任，必要時不排除解約。 高雄市林園區某幼兒園日前爆出疑似虐童案，教育局檢視監視器畫面發現2名老師涉案，已依法停職調查。記者郭韋綺／翻攝

