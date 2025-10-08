校事會議濫訴…教育部提3精進方向 教團不埋單盼廢除：恐更像東廠
校事會議濫訴問題在教育界受到強烈反彈，國教署今日召開「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案研商會議，提出三大精進方向，包括投訴前的溝通協調機制、落實檢舉後不予受理，以及讓校事會議與懲處案件脫鉤處理。不過教師工會並不埋單，一致主張直接廢除校事會議。
教育部今日召開教師解聘辦法研商會議，在會中提出新增「投訴前溝通機制」，當學校知悉教師有不當行為時，在尚未收到檢舉的情況下，可先藉由巡堂、觀課、親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突，以減少投訴案件。而在收到檢舉後，教育部擬強化檢舉後學校初步的資料搜集，作為判定是否受理的依據；並刪除匿名檢舉的受理規定，以避免濫訴情形。此外，對於已撤回檢舉的案件，僅限「教師涉有教師法不適任情形」的案件得繼續調查。
許多民眾透過1999、部長信箱、局長信箱等管道檢舉教師，也是檢舉案量大的原因之一，教育部提出，當主管機關接獲陳情或檢舉案件，除非屬於教師法及教師成績考核辦法所定應懲處的案件，否則不應通知學校處理，以減少學校調查負擔。
教育部本次亦著重脫鉤「校事會議」與「懲處案件」，受到檢舉的教師若是涉及考核辦法懲處情形，學校就不應依照解聘辦法召開校事會議處理，校事會議僅審議教師涉及教師法不適任情形的案件。
但據了解，到場教團多半對於教育部所提的精進方案並不埋單，主張直接修正教師解聘辦法，廢除校事會議。對於教育部所提出的「投訴前溝通機制」，更有教團在會議中直接批評，恐讓學校更像「東廠」。
