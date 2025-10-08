快訊

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議濫訴…教育部提3精進方向 教團不埋單盼廢除：恐更像東廠

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
許多民眾透過1999、部長信箱、局長信箱等管道檢舉教師，也是檢舉案量大的原因之一，教育部提出，當主管機關接獲陳情或檢舉案件，除非屬於教師法及教師成績考核辦法所定應懲處的案件，否則不應通知學校處理，以減少學校調查負擔。聯合報系資料照
許多民眾透過1999、部長信箱、局長信箱等管道檢舉教師，也是檢舉案量大的原因之一，教育部提出，當主管機關接獲陳情或檢舉案件，除非屬於教師法及教師成績考核辦法所定應懲處的案件，否則不應通知學校處理，以減少學校調查負擔。聯合報系資料照

校事會議濫訴問題在教育界受到強烈反彈，國教署今日召開「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案研商會議，提出三大精進方向，包括投訴前的溝通協調機制、落實檢舉後不予受理，以及讓校事會議與懲處案件脫鉤處理。不過教師工會並不埋單，一致主張直接廢除校事會議。

教育部今日召開教師解聘辦法研商會議，在會中提出新增「投訴前溝通機制」，當學校知悉教師有不當行為時，在尚未收到檢舉的情況下，可先藉由巡堂、觀課、親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突，以減少投訴案件。而在收到檢舉後，教育部擬強化檢舉後學校初步的資料搜集，作為判定是否受理的依據；並刪除匿名檢舉的受理規定，以避免濫訴情形。此外，對於已撤回檢舉的案件，僅限「教師涉有教師法不適任情形」的案件得繼續調查。

許多民眾透過1999、部長信箱、局長信箱等管道檢舉教師，也是檢舉案量大的原因之一，教育部提出，當主管機關接獲陳情或檢舉案件，除非屬於教師法及教師成績考核辦法所定應懲處的案件，否則不應通知學校處理，以減少學校調查負擔。

教育部本次亦著重脫鉤「校事會議」與「懲處案件」，受到檢舉的教師若是涉及考核辦法懲處情形，學校就不應依照解聘辦法召開校事會議處理，校事會議僅審議教師涉及教師法不適任情形的案件。

但據了解，到場教團多半對於教育部所提的精進方案並不埋單，主張直接修正教師解聘辦法，廢除校事會議。對於教育部所提出的「投訴前溝通機制」，更有教團在會議中直接批評，恐讓學校更像「東廠」。

教師 教育部 東廠

延伸閱讀

教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

台灣高教實力強可吸引境外生 教育專家：或成下座護國神山

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

相關新聞

教師身心調適假10日正式上路 教育部將補助代課鐘點費

教育部今日修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校...

校事會議濫訴…教育部提3精進方向 教團不埋單盼廢除：恐更像東廠

校事會議濫訴問題在教育界受到強烈反彈，國教署今日召開「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案研商會議，提...

打頭、禁如廁！高雄某幼兒園爆虐童 2教保員遭停職

高雄市林園區某幼兒園日前爆出疑似虐童案，經教育局檢視監視器畫面後，發現2名教保服務人員涉對幼兒不當對待，包括罰站、拍打頭...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

再傳幼兒園虐童！老師遭控痛罵孩子丟臉摔東西 台中市府調查中

豐原區一家私立幼兒園有老師疑似對幼童罵「很丟臉」，園方說老師在母語教學時，幼童未跟著唸，老師心急疑有不當發言；台中市教育...

教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

教師「身心調適假」爭議多時，教育部今天正式修正發布「教師請假規則」，維持每學年3天、併入事假計算，但代課鐘點費改由中央及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。