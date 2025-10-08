聽新聞
瀕危無形文化…製墨半世紀 製墨保存者陳嘉德辭世享壽84歲
製墨為傳統文房四寶工藝之ㄧ。但在網路時代，製墨已是瀕危的無形文化資產。新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日辭世，享壽84歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「製墨」是瀕危的無形文化資產，陳嘉德長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。
陳嘉德1942年出生於嘉義縣鹿草鄉，15歲北上至台北擔任學徒，28歲即出師並成立「大有製墨」。1975年適逢教育部將學習書法納入國民教育標準課程，訂單應接不暇，此時期以生產製作「油煙墨」為主，後因進口產品低價競爭下，轉型改為製作「松煙墨」。
文化部表示，陳嘉德在製作過程中，既能傳承傳統技法，也能因應時代變化進行轉化應用，持續保持製墨的文化特質，且此傳統工藝較少數人從事，更彰顯陳嘉德在藝術領域及技藝傳承的重要地位。其於2003年獲得第十屆全球中華文化藝術薪傳獎殊榮、2010年經台北縣政府（今新北市政府）公告認定為傳統工藝「製墨」保存者。
文化部表示，陳嘉德致力推廣傳統工藝美學，對於無形文化資產保存傳承懷抱熱情，精神令人敬佩。
