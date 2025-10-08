快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

教師身心調適假10日正式上路 教育部將補助代課鐘點費

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日說明，於「教師請假規則」增訂教師每學期3日的身心調適假，自10月10日「世界心理健康日」施行。聯合報系資料照
教育部今日說明，於「教師請假規則」增訂教師每學期3日的身心調適假，自10月10日「世界心理健康日」施行。聯合報系資料照

教育部今日修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分。對於身心調適假所遺課務代課鐘點費，則將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔。

教育部今日說明，於「教師請假規則」增訂教師每學期3日的身心調適假，自10月10日「世界心理健康日」施行。為鼓勵教師善用身心調適假，教育部所轄國立學校教師身心調適假的課務代課鐘點費，將由教育部全額補助；屬地方政府所轄學校，除了會在教師請假規則明定調課補課代課相關事項，代課鐘點費將由教育部主動支持並補助總經費50%，其餘經費由各地方政府負擔。

教育部指出，補助範圍除公立高中以下學校及幼兒園編制內專任教師外，亦包括長期代理教師、專聘教師、專職原住民族語教師及教育部補助編制外增置代理教師等適用或準用教師請假規則人員，以共同協力推動健康台灣措施，強化對教師心理健康維護的重視與保障。

此外，為完備教師請假規定，教育部亦通盤檢視各假別的規範情形，增列教師兼任行政職務當學年度未具休假3日資格者，應給予休假3日，放寬侍親、育嬰以外事由留職停薪者，在復職當學年度兼任行政職務即得依規定享有休假，以及延長病假或因公傷病之公假其請假及銷假時的檢證規範。

對於教育部願意支付代課鐘點費，全教總理事長侯俊良表示肯定，至少不會增加老師額外負擔。但他認為，身心調適假應與事假分開、獨立假別，身心調適假並不是事假，是讓教育人員在需要心理調適時，有喘息的彈性空間，不應讓事假包羅萬象、名不符實。增進教師的心理健康，長遠來看也有利於學生的學習。

代理教師 教育部 身心調適假 全教總

延伸閱讀

教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

中小學教師荒日趨嚴重 全教總提4大訴求籲改善工作條件

全教總今公布 教師節萬名教師反映校園投訴無差別受理、行政減量無感

相關新聞

教師身心調適假10日正式上路 教育部將補助代課鐘點費

教育部今日修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校...

再傳幼兒園虐童！老師遭控痛罵孩子丟臉摔東西 台中市府調查中

豐原區一家私立幼兒園有老師疑似對幼童罵「很丟臉」，園方說老師在母語教學時，幼童未跟著唸，老師心急疑有不當發言；台中市教育...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

影／基隆推月經平權59校設衛生棉取用點 東森購物捐3萬8千份

基隆市府在全市59所學校設置生理用品取用點，如健康中心與女廁等位置，供有急需的女學生使用。同時針對弱勢家庭女學生提供每人...

教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

教師「身心調適假」爭議多時，教育部今天正式修正發布「教師請假規則」，維持每學年3天、併入事假計算，但代課鐘點費改由中央及...

文策院TCCF11月登場 金球獎、艾美獎與日本大河劇、晨間劇幕後齊聚

由文策院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」，將於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。