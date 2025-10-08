再傳幼兒園虐童！老師遭控痛罵孩子丟臉摔東西 台中市府調查中

豐原區一家私立幼兒園有老師疑似對幼童罵「很丟臉」，園方說老師在母語教學時，幼童未跟著唸，老師心急疑有不當發言；台中市教育局表示，如有不當對待情事，依法裁處。

民眾在網路發文說，他經過豐原一家私立幼兒園，園內傳出疑似老師怒罵幼童聲音，叫罵聲中有句「學會了嗎」，還有「很丟臉」及摔重物聲音。

園方說，當時母語教學，老師希望幼童可一起跟著念，疑似幼童沒有跟著做或唸得不夠大聲，老師心急，才會有不恰當的發言，已告知老師並進行教育訓練，老師也表示感到抱歉，園方已跟向幼童和家長致歉。

台中市教育局表示，已派員介入了解，請幼兒園保留監視錄影畫面，將依規提送審查小組審議是否受理，若受理會外聘中央人才資料庫委員入園調查，若確實有不當對待幼兒情事，經認定委員會審議通過，依法裁罰行為人及教保服務機構。

據指出，該幼兒園附近正在施工，老師教學時聲音只好提高音量，大班幼童沒跟著唸母語，老師心急，說出小班都會唸，「你們這樣會很丟臉」。

