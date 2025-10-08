教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

教師「身心調適假」爭議多時，教育部今天正式修正發布「教師請假規則」，維持每學年3天、併入事假計算，但代課鐘點費改由中央及地方政府共同補助，不由教師本人負擔。

教育部日前預告修正「教師請假規則」時，引起教師團體不小反彈，主要爭議點在於併入事假天數，而非獨立計算，導致教師如果要請身心調適假，必須自負代課費用。

教育部9月中旬曾邀集相關團體代表討論，但因公務人員的身心假早已修法通過，採併入事假處理，校園內有公務人員、教師等不同身分人員，須考量給假制度的衡平性，教育部仍堅持不能獨立計算。

教育部今天正式修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，維持每學年3天、可以小時計算、不須檢附證明文件、學校不能拒絕也不能有其他不利處分；但在身心調適假所遺課務代課鐘點費部分，改由教育部及各地方政府共同補助。

教育部表示，身心假的目的，是鼓勵教師重視心理健康、強化職場韌性，由政府以身作則，帶頭示範建構友善、安全的職場環境。

這一波修法也通盤檢視各假別的規範。教育部指出，修法增列教師兼任行政職務，若當學年度未具休假3天資格，應給予休假3天；放寬侍親、育嬰以外事由留職停薪者，復職當學年度兼任行政職務的休假規定；延長病假或因公傷病的公假，請假及銷假時檢證規範等。

教育部表示，新規定將自今年10月10日「世界心理健康日」施行，但為配合學校學年制計算休假作業，修正中有關兼任行政職務教師休假的規定，將回溯自8月1日生效。

