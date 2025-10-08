文策院TCCF11月登場 金球獎、艾美獎與日本大河劇、晨間劇幕後齊聚

由文策院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」，將於11月4日至7日在南港展覽館二館 7 樓登場。今年FORUM 國際論壇以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」為主題，為期四天的論壇舉辦12場專題演講與對談，邀請超過25位海內外專家及領袖深入剖析內容。

文策院表示，今年邀請到美國影藝學院首位華裔主席、以《無盡的控訴》獲金球獎的監製楊燕子（Janet Yang），以及艾美獎最佳動畫影集《藍眼武士》導演Jane Wu、《Moving異能》製作公司Mr. Romance執行長沈世潤、NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀；入圍今年金鐘獎女主角的張鈞甯、柯佳嬿、林予晞等，主題囊括綜藝、影視、IP內容及AI 議題，集中探討國際商業策略、IP內容製作與轉譯、科技應用樣態以及國際市場新興趨勢。

文策院董事長王時思表示，當前全球影視產業正經歷劇烈變革，期盼韓、美、日、法及東南亞等不同國家的產業發展趨勢，為台灣提供前瞻視角，並在挑戰中開創新的機會，進一步提升台灣影視在國際市場的影響力與競爭力。

其中，「FORUM 國際論壇」陣容邀請到曾擔任美國影藝學院首位華裔主席、以電影《無盡的控訴》獲金球獎及艾美獎肯定的電影監製楊燕子，加入今年論壇講者陣容，擔任壓軸講者，聚焦探討亞洲電影拓展國際的策略與挑戰。

此外也包含熱門韓劇《Moving異能》製作公司Mr. Romance執行長沈世潤與A+E Global Media資深副總裁蘇榮宣，將探討國際內容投資與全球拓展策略；越南FPT Play內容採購暨夥伴關係總監Trang Le、泰國TrueID內容業務助理總監Komin Aoudomphan、馬來西亞Astro華人客戶業務內容產製部門副總裁Roland Lee來台分享東南亞OTT平台的採購策略，探討內容採購背後的市場考量及亞洲影視內容進入東南亞市場的關鍵因素。

來自日本的開發製作模式同樣備受矚目，電視劇《孤獨死又怎樣》及《新・暴坊將軍》編劇大森美香，以及NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀，將從晨間劇與大河劇的經驗出發，分享如何在史實與戲劇之間進行創作轉化，拓展觀眾的想像。今年入圍金鐘獎女主角獎項的張鈞甯、柯佳嬿、林予晞，也將首度同台，透過女性視角展開對影藝生涯的深度對談。更多論壇資訊與場次介紹請詳見TCCF官網。

