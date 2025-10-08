影／基隆推月經平權59校設衛生棉取用點 東森購物捐3萬8千份

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東森購物今捐贈市值415萬元、3萬8022份衛生棉，響應基隆市府月經平權活動。記者游明煌／攝影
東森購物今捐贈市值415萬元、3萬8022份衛生棉，響應基隆市府月經平權活動。記者游明煌／攝影

基隆市府在全市59所學校設置生理用品取用點，如健康中心與女廁等位置，供有急需的女學生使用。同時針對弱勢家庭女學生提供每人每月200元生理用品補助，共計954人受惠。東森購物今捐贈市值415萬元、3萬8022份衛生棉，響應月經平權活動。

響應「台灣女孩日，月經勇敢說」，東森購物企業今天捐贈市府衛生棉，副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒贈感謝狀。

邱佩琳表示，市府長期關注性別平等與月經平權議題，並推動「友好棉供給盒」設置於婦幼福利服務中心、青少年福利服務中心及各區親子館等公共場域，協助生理女性民眾在生理期時獲得即時支持與照顧。

邱佩琳說，市府將持續攜手企業與學校，共同推動月經平權行動，讓性別友善成為城市的日常，讓每一位市民都能在更平等、更自在的環境中生活。

教育處長徐嬿立說，市府已於全市59所學校設置生理用品取用點，如健康中心與女廁等位置，供有急需的學生使用。同時針對弱勢家庭女學生（低收、中低收入家庭等），提供每人每月200元生理用品補助，共計954人受惠。

東森新聞雲總編輯林妏純致詞表示，月經平權活動不是遙遠的議題，影響很多正在成長中的女孩，東森購物這次捐贈415萬元、3萬8022份衛生棉，正是總裁展現社會責任的理念，非常積極的參與。

市議員陳宜推動月經平權多年，她說，生理用品本來就是要隨處可以得到，不是一件害羞的事，感謝東森的捐助，讓女學生受惠，在不方便的時候可以更方便。

「男學生如果看到女學生大姨媽來了，就會嘲笑，其實這只是一個正常生理現象。」銘傳國中一名學生代表說，現在透過學校宣導，讓男女學生能正常面對月經。

基隆市家長會長協會理事長許真豪指出，月經平權真的不是一句口號，期待家長、老師、社會大家一起努力，開口講月經並不是一件可恥的事。

