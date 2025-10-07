台灣高教實力強可吸引境外生 教育專家：或成下座護國神山

升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉今在「志聖鮮思」表示，台灣未來少子化狀況嚴重，需靠境外生支撐高教產業與勞動力市場，而台灣的高等教育在亞洲名列前茅，很容易吸引境外生參與，高教或可能成為下一座護國神山。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等今邀請魏佳卉，討論教育議題。針對教育部115年預算被大砍908億一事，何志勇引用國政基金會報告，指出教育部預算被大砍超過27%，因配合中央修改財畫法，部份經費改以地方一般性補助款編列；其中31.5億與教師編制有關，大約是2700到3500位公立學校教師一年薪資總合，恐影響教育資源分配。

魏佳卉表示，教育經費改編列地方一般性補助款有一隱憂，即沒有專款專用，地方政府會不會拿來聘老師不知道，而行政院就這樣讓主計處大砍教育部預算，教育部也都沒有出來抗議，代表政府根本沒重視教育政策。更甚，因這31.5億在地方性補助款不要求專款專用，這可能導致明年教師荒會更嚴重；現在教師荒是因為代理教師過多，法定代理教師員額不得超過8%，但現在各縣市都超過15%。中央應該要有通盤政策檢視各縣市數字、解決此問題。

魏佳卉說明，新竹5A這麼多是因其學生家長社經地位比較高。然而竹苗區高中不夠多，且地方政府並沒有積極推動教育政策與時俱進。民國106年在推動108課綱時，教育部讓全國各學校申請前導課程學項，最終全台共100多校申請，唯新竹市沒有任何一校申請，因時任市府團隊認為太過複雜。這導致新課綱上路，新竹市完全沒有跟上腳步，這是整個教育政策的失職。

何志勇表示，國發會預估在2030年前總生育率都只會在0.9以下，到了2028年大一新生將僅剩17.3萬，七成學生都可讀國立大學，私立大學可能收掉40間。

魏佳卉分析，國發會預估以本國學生為主，但境外生去年113學年度有13萬多人，114學年度會達到超過14萬，可以在本國少子化下，拯救高教，也拯救國家的人力庫。因此穩住高教要從境外生著手。可避免競爭力掉到谷底。諸如美國、英國、澳洲、加拿大等英語系國家都有強大留學產業，台灣高等教育在整個亞洲很有競爭力，尤其是技職教育，下一個護國神山有可能就是高等教育。當前AI時代，如果不是最頂尖學生，念技職可能會比普通大學更有出路。

陳學聖說，境外生來讀技職體系除學技術，獲得工作機會，也補充台灣勞動力市場空缺。境外生來台，表現優異可以申請留在台灣，變成台灣公司的重要幹部，鍛鍊後再回母國去發展，這是一個產業趨勢。教育界缺學生、產業缺工下，台灣靠自己的高教實力打造供應鏈、提升台灣軟硬實力。

