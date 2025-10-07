藍綠轟台中學生獎懲準則「複製貼上」 教局：有徵詢過校長
台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，今送議會法規委員會審議，藍綠議員質疑教育局根本只拿中央訂定準則「複製貼上」、「閉門造車」，一度揚言退回。教育局解釋，有公告徵詢意見，且部分準則與中央不盡相同，結論同意備查但有但書，要求補足民主程序。
國民教育法修法要求各縣市訂定國中小學學生獎懲自治法規，議會法規委員會今審議「台中市國小及國中學生獎懲辦法」。
江肇國說，中央的準則應是相關法令「天花板」，讓各縣市參考因地制宜訂定相關辦法，台中市教育局沒有依民主程序，違背國教法精神，他強調「全部照抄的辦法議會有什麼好審的」。
市議員朱元宏也認為教育局「閉門造車」，未廣納地方人士意見，如實施出現爭議，徒增困擾。
教育局指出，台中市的辦法依教育部訂定的準則，已相當完備。
市議員李中更質疑，台中市的準則辦法只是抄中央準則，訂這個辦法有何意義？不如拿教育部版本讓各校執行就好。
市議員黃守達指出，相關辦法應了解第一線教育工作者的經驗及需求，且各式團體眾多，教育局未廣徵意見，只拿中央辦法「複製貼上」，太便宜行事。
陳俞融質疑，市府新訂定的「台中市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」多次提到「正向管教」，但何謂「正向」？其具體範圍與界線在哪？當師生對管教措施的認知有落差時，誰來仲裁？學生的申訴權利是否得到充分保障？這套辦法的目的是為了教育學生，而不是單純的「懲罰」。市府應明訂獎懲辦法中的名詞內涵，讓學校、教師有明確指引可依循，不應將管教的重擔，全部丟給學校與老師。
教育局指出，草案徵詢過台中市校長協會提供意見，且草案也有公告廣徵意見，另辦法中有依學校規模不同訂出學校獎懲會、獎管會委員人數，跟中央不盡相同。
法規委員會召集人黃馨慧裁示，予以備查，但教育局須參考議員建議，補足民主程序廣納意見。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言