藍綠轟台中學生獎懲準則「複製貼上」 教局：有徵詢過校長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳俞融等藍綠議員，質疑教育局提出的「台中市國小及國中學生獎懲辦法」閉門造車、複製貼上中央準則，最後仍予被查，要求補上民主程序。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳俞融等藍綠議員，質疑教育局提出的「台中市國小及國中學生獎懲辦法」閉門造車、複製貼上中央準則，最後仍予被查，要求補上民主程序。記者陳秋雲/攝影

台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，今送議會法規委員會審議，藍綠議員質疑教育局根本只拿中央訂定準則「複製貼上」、「閉門造車」，一度揚言退回。教育局解釋，有公告徵詢意見，且部分準則與中央不盡相同，結論同意備查但有但書，要求補足民主程序。

國民教育法修法要求各縣市訂定國中小學學生獎懲自治法規，議會法規委員會今審議「台中市國小及國中學生獎懲辦法」。

江肇國說，中央的準則應是相關法令「天花板」，讓各縣市參考因地制宜訂定相關辦法，台中市教育局沒有依民主程序，違背國教法精神，他強調「全部照抄的辦法議會有什麼好審的」。

市議員朱元宏也認為教育局「閉門造車」，未廣納地方人士意見，如實施出現爭議，徒增困擾。

教育局指出，台中市的辦法依教育部訂定的準則，已相當完備。

市議員李中更質疑，台中市的準則辦法只是抄中央準則，訂這個辦法有何意義？不如拿教育部版本讓各校執行就好。

市議員黃守達指出，相關辦法應了解第一線教育工作者的經驗及需求，且各式團體眾多，教育局未廣徵意見，只拿中央辦法「複製貼上」，太便宜行事。

陳俞融質疑，市府新訂定的「台中市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」多次提到「正向管教」，但何謂「正向」？其具體範圍與界線在哪？當師生對管教措施的認知有落差時，誰來仲裁？學生的申訴權利是否得到充分保障？這套辦法的目的是為了教育學生，而不是單純的「懲罰」。市府應明訂獎懲辦法中的名詞內涵，讓學校、教師有明確指引可依循，不應將管教的重擔，全部丟給學校與老師。

教育局指出，草案徵詢過台中市校長協會提供意見，且草案也有公告廣徵意見，另辦法中有依學校規模不同訂出學校獎懲會、獎管會委員人數，跟中央不盡相同。

法規委員會召集人黃馨慧裁示，予以備查，但教育局須參考議員建議，補足民主程序廣納意見。

教育局 台中市 議員

