「青年生涯領航計畫」11月報名 2年最高領28.5萬

中央社／ 台北7日電

為鼓勵高中職應屆畢（肄）業生多元探索再決定未來，教育部推動「青年生涯領航計畫」，除提供專屬輔導諮詢，2年最高還可領新台幣28.5萬元獎金，11月起受理報名。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助青年適才適性發展，提供學生職業試探及多元體驗機會，自民國106年試辦「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，累計至今年已有逾萬名青年參與計畫。

在此經驗下，教育部進一步優化運作機制，推出「青年生涯領航計畫」，以「升學職涯不設限，探索體驗是關鍵」為核心理念，鼓勵高中職應屆畢（肄）業生不需要急著補習、升學，而是多元探索自己及世界後，再決定未來方向。

參與青年可透過2年自主體驗學習企劃，依自身興趣與目標，自行規劃職場體驗、志願服務、國內外壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等6種多元體驗學習類型，也可自行組合規劃青年專屬的體驗企劃，以「做中學」的方式，在真實情境中磨練技能、覺察興趣、釐清方向。

教育部提到，「青年生涯領航計畫」自今年11月1日至明年2月28日受理具中華民國戶籍的高中職應屆畢（肄）業生申請，並提供補助、輔導陪跑、升學、兵役等配套；參與計畫者，每月可領1萬元實踐獎金，還有職場歷練獎金及專業認證獎金，2年最高可領28.5萬元。

參與計畫的青年，將有專屬輔導委員適時給予諮詢協助；完成計畫後，還能透過「特殊選才」與「彈性選系」機制，進入心目中理想校系，計畫也會協助役男暫緩兵役及延長出國的申請。

