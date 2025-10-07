快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

用科技提升學力！ 南市規畫4年22億讓「每生配發平板」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布4年挹注22億，讓每名學生都配發平板。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲宣布4年挹注22億，讓每名學生都配發平板。圖／南市教育局提供

最新學力檢測結果顯示，台南市有善用數位工具的學生學習成效大增。市長黃偉哲今宣布，將延續推動中小學數位學習精進方案，規畫2026至2029年挹注22億元，以「每生配發平板」、「落實應用AI提升學習成效」及「強化數位學習環境」三大主軸，全面推進「生生有平板與智慧學習」普及化行動方案。

黃偉哲表示，隨著「大南方新矽谷推動方案」的啟動，南市已成為AI與半導體產業的重要基地，114學年度已成立沙崙國際高中，為未來產業儲備國際化人才，也將教育資源的投入與城市發展緊密結合。由於近幾年南市在教育數位化推動已獲得全國高度肯定，包括榮獲全國首座「適性教育績優縣市獎」、「績優數位學習推動辦公室」特優獎與「因材網績優縣市獎」，更已連續11年蟬聯「校園資訊基礎環境建設全國特優獎」，持續並擴大推動推動數位學習精進方案。

市府自籌經費建置的國中小智慧觸控電視，已率先達成「班班有大電視」的目標，使智慧城市的能量延伸至校園。黃偉哲說，未來市府團隊將持續秉持「智慧城市、科技領航」的理念，推進「智慧學習城市」願景，讓數位教育領域持續領航，成為全國典範。

教育局長鄭新輝指出，2022年起配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，補助偏遠地區師生「一人一平板」，非偏遠學校「六班配一班載具」，4年的數位融入差異化教學成效卓著，學生數位學習環境建置與應用顯著提升，全市平板使用率平均達95%、教師數位學習能力培訓完成96%，應用因材網學習平台輔助學習的使用率全國第一。未來將持續補充及更新載具、無線網路等基礎設備，提供學生更優質的數位學習環境，並藉由累積的數位學習歷程資料與教育部合作，進行教育大數據分析，為教師、學校及家長提供學習決策的建議，精準掌握學生學習需求，提升整體學習成效。

鄭新輝說，由教育部透過平台數據對照學科成績的分析顯示，南市使用數位學習平台超過4小時的學生，在國語文、英語與數學等科目的成長測驗通過率，普遍高於未使用者，充分展現數位工具融入教學的顯著效益。

延伸閱讀

台南熱蘭遮市集穿越400年 當安平古堡「王城地主」

高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

相關新聞

洪災後恢復上班課首日！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，停課14日終於在今天恢復正常上班上課，學生上課見到久未見面同學都很開心，不...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

花蓮光復鄉7校實體復課受災學生逾300人 教育處安排心理師駐校輔導

花蓮光復鄉重災區學校今天復課，教育處統計，受災國中小、幼兒園學生約逾300人，相關配套都已齊全，至於大進國小部分空間還有...

用科技提升學力！ 南市規畫4年22億讓「每生配發平板」

最新學力檢測結果顯示，台南市有善用數位工具的學生學習成效大增。市長黃偉哲今宣布，將延續推動中小學數位學習精進方案，規畫2...

校事會議「鬼故事」多 受害教師身心煎熬工作權被剝奪

各地校園近年校事會議濫訴多，只要匿名陳情，遭指控的老師幾乎都得接受漫長調查，重挫教學士氣。老師們感嘆如今毫無管教權，學生動輒嗆老師「管我，就申訴你」，受害老師經校事會議調查等程序，若結果遭解聘，不僅無法在學校任教，恐怕連補習班都不能去，不只身心煎熬，教書職業也猶如被判了「死刑」。

收中央「班班有鮮奶」爛攤 多地克服冷鏈難關

中央「班班有鮮奶」計畫去年喊卡，絕大多數縣市接手自辦，台東縣未續辦，花蓮因冷鏈不足，去年底起改給豆奶，基隆市則供應保久乳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。