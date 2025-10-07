用科技提升學力！ 南市規畫4年22億讓「每生配發平板」

最新學力檢測結果顯示，台南市有善用數位工具的學生學習成效大增。市長黃偉哲今宣布，將延續推動中小學數位學習精進方案，規畫2026至2029年挹注22億元，以「每生配發平板」、「落實應用AI提升學習成效」及「強化數位學習環境」三大主軸，全面推進「生生有平板與智慧學習」普及化行動方案。

黃偉哲表示，隨著「大南方新矽谷推動方案」的啟動，南市已成為AI與半導體產業的重要基地，114學年度已成立沙崙國際高中，為未來產業儲備國際化人才，也將教育資源的投入與城市發展緊密結合。由於近幾年南市在教育數位化推動已獲得全國高度肯定，包括榮獲全國首座「適性教育績優縣市獎」、「績優數位學習推動辦公室」特優獎與「因材網績優縣市獎」，更已連續11年蟬聯「校園資訊基礎環境建設全國特優獎」，持續並擴大推動推動數位學習精進方案。

市府自籌經費建置的國中小智慧觸控電視，已率先達成「班班有大電視」的目標，使智慧城市的能量延伸至校園。黃偉哲說，未來市府團隊將持續秉持「智慧城市、科技領航」的理念，推進「智慧學習城市」願景，讓數位教育領域持續領航，成為全國典範。

教育局長鄭新輝指出，2022年起配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，補助偏遠地區師生「一人一平板」，非偏遠學校「六班配一班載具」，4年的數位融入差異化教學成效卓著，學生數位學習環境建置與應用顯著提升，全市平板使用率平均達95%、教師數位學習能力培訓完成96%，應用因材網學習平台輔助學習的使用率全國第一。未來將持續補充及更新載具、無線網路等基礎設備，提供學生更優質的數位學習環境，並藉由累積的數位學習歷程資料與教育部合作，進行教育大數據分析，為教師、學校及家長提供學習決策的建議，精準掌握學生學習需求，提升整體學習成效。

鄭新輝說，由教育部透過平台數據對照學科成績的分析顯示，南市使用數位學習平台超過4小時的學生，在國語文、英語與數學等科目的成長測驗通過率，普遍高於未使用者，充分展現數位工具融入教學的顯著效益。

