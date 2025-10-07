教部挹注1.5億經費 補助專職族語老師聘任費

快訊

中央社／ 台北7日電

為回應族語教學現場需求，教育部今天表示，已修法放寬國小專職族語老師的聘用資格，並全面提升族語教師待遇，今年挹注新台幣1.5億元經費，補助專職族語老師的各項聘任費用。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實「原住民族語言發展法」內涵，教育部會銜原住民族委員會於107年8月8日訂定「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，並依教學現場需求滾動修正，以周延族語老師權益保障，至113年底已歷經4次修法。

為回應教學現場需求，教育部國民及學前教育署提到，今年進一步修正辦法中有關專職族語老師的聘用資格、受薪等工作條件及待遇。

國教署說明，為順應教學現場反應，充實原住民族語師資，經教育部與原住民族委員會評估後，於今年修正聘用辦法，任教於國小者應具備的族語能力修正為通過中高級者（原為高級以上），期望更多具教學熱忱的族語老師加入教學行列。

除了放寬資格，國教署提到，專職族語老師待遇也全面提升，配合政策調薪，基本薪資支給基準調升3%，具族語能力證明高級者，每月加發1500元；為鼓勵專職族語老師任教偏遠地區，也增設鼓勵條款，持續於偏遠地區學校任教滿10年者，自第11年起每月加發2000元。

國教署表示，為使地方政府辦理族語教育無後顧之憂，每年均依各縣市聘任專職族語老師名額予以補助；從107學年僅13縣市、112名老師，至114學年已有17縣市、269名老師，投入族語教學人數成長近2.5倍；今年也挹注1.5億經費，補助專職族語老師的各項聘任費用。

