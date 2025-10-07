聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮光復鄉7校實體復課受災學生逾300人 教育處安排心理師駐校輔導
花蓮光復鄉重災區學校今天復課，教育處統計，受災國中小、幼兒園學生約逾300人，相關配套都已齊全，至於大進國小部分空間還有收容災民，也已在動線上區隔，也會派駐心理師到各校位學生老師進行減壓輔導工作。
根據統計，此次國中小及幼兒園受災學生數約有315人，翁書敏表示，針對學生基本學用品，包含書包、教科書、文具都做了緊急提供，29日已親自配送到校，由校方轉送給學生，而針對老師及學生心理輔導，花蓮縣學生輔導中心所有心理師都會派駐到每校進行安心減壓輔導工作。
教育處長翁書敏指出，光復鄉2所國中、5所國小正式復課，目前7校都很順利，包含學生上下學交通安全和校園安全，都和警察局作詳細討論，目前大進國小部分空份空間還有做災民安置所，已經透過動線完全區隔開來，警方在上課期間，會派駐警力做校安維護。
大進國小校長陳吉文表示，國小108位學生中表達有意願回到學校者約有90幾位，13位會學生擔心安全有疑慮所以請假，學校有提供視訊教學，由於今天校門口人比較多，學生比較緊張有零星走錯動線狀況，明天開始會將區隔動線延長至校門外，讓學生更好區隔開來。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言