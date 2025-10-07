洪災後恢復上班課首日！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，停課14日終於在今天恢復正常上班上課，學生上課見到久未見面同學都很開心。記者洪子凱／攝影
光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，停課14日終於在今天恢復正常上班上課，學生上課見到久未見面同學都很開心，不過不少家長擔心災區大型機具、車輛多，學生自己走路上學有疑慮，即便車被沖走也要借車接送，直言「現在真的太亂了」。校方也出動遊覽車接駁學生上下課。

光復國中今天恢復全實體授課，學校也租賃1台遊覽車、1台小巴接送學生上下課，實際觀察學校約有一半的學生搭遊覽車到學校，剩下則是走路或由家長接送，不少學生見到久違見面的同學難掩笑容，互相打打鬧鬧進入校園，也有老師自備漂白水，帶到學校幫助學生消毒。

而有學生因制服被沖走只能，身穿便服進入校園，有學生因家園被摧毀，至今書包、衣服都找不到，面對記者詢問難掩失落，直呼沒心情。一名國三同學也說，這幾天除了自習都在幫清理家園，也很感謝各界志工幫忙，讓家園能夠快速恢復。

有不少家長今天擔心小朋友自己上學危險，僅管車輛因水被沖壞，還是跟朋友借車送小孩來上學，直言「外面車太多太亂，不放心讓孩子自己走。」更感嘆家園被催毀損失慘重，小朋友制服、文具都不知沖到哪去，「希望政府趕快幫助我們重建家園。」還有學生因家園摧毀，被迫暫時住在瑞穗，今天在阿公接送下騎車從瑞穗送小孩上學，也讓阿公直言「真的好遠，家園若弄好今天就搬回光復。」

光復國中校長黃建榮表示，學校教學區清淤進度已告一段落，今天全面恢復實體授課，也很開心同學們都能順利回到校園，預計今天上午會先讓導師先調查學生狀況，並安排周遭環境簡單整理，下午就會照表操課。

