羅馬第三大學設台灣講座 漢學研究不限「中國視角」

中央社／ 羅馬6日專電

羅馬第三大學（Roma Tre）今天與駐義代表處簽約設立「台灣研究講座」，讓該校漢學研究不再僅有「中國視角」。目前台灣講座已設在羅馬另一所睿智大學，也推廣至中部西恩納（Siena），盼讓台灣研究在義國遍地開花。

「台灣研究講座」是教育部設置計畫，目標是與全球卓越大學合作促進台灣研究，提升台灣能見度。駐義代表蔡允中強調，盼透過這項合作強化台義關係，以學術文化交流為平台，進一步促成台義政府間更多互動。

蔡允中今天與羅馬第三大學校長費歐魯奇（Massimiliano Fiorucci）舉行簽約儀式，該校外國語言文化系主任特雷卡（Simone Trecca）、計畫負責人隆巴迪（Rosa Lombardi）等多位教授出席。

費歐魯奇致詞表示，此次簽約證明台義學術交流的重要性，羅馬第三大學過去也曾在2012年與台灣簽署合作，並透過台灣文化部和教育部的計劃，推動台灣文化研究，包括舉辦研討會、華語教學課程、電影週，及以台灣作家學者為主題的活動。

費歐魯奇說，這項合作使羅馬第三大學成為研究台灣文化的全國性指標機構，並促進與歐洲各國大學的對話，今天出席見證簽約儀式的學生，不少人過去也曾接觸過台灣文化活動。

隆巴迪表示，羅馬第三大學10多年來致力提升義大利對台灣文化的認知，且獲得顯著成果，她很感謝台灣教育部和文化部的計畫，讓該校大大拓展了華語研究的範圍，「因為傳統上，華語研究僅限於中國研究，我要特別強調這一點，這個計畫拓寬了漢學研究領域，涵蓋了包括台灣在內的其他華語研究領域。」

隆巴迪表示，羅馬第三大學的「台灣研究」講座為期5年，旨在進一步加深義大利對台灣文化的了解，計畫不僅關注文學，還關注國際關係、台灣在印太地區的關鍵位置，以及台灣在人工智慧、資訊通信技術、經濟的領先地位。

隆巴迪表示，該校台灣講座將舉行一系列活動，包括研討會、網路節目、創建線上檔案庫及專門網站，增進義大利民眾認識台灣這個豐富但鮮為人知的文化景觀。

羅馬 義大利 華語

