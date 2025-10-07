收中央「班班有鮮奶」爛攤 多地克服冷鏈難關

中央「班班有鮮奶」計畫去年喊卡，絕大多數縣市接手自辦，台東縣未續辦，花蓮因冷鏈不足，去年底起改給豆奶，基隆市則供應保久乳或豆奶。桃園市府說，過去農業部推動遭遇鮮乳冷鏈、校園發放等問題，如今都已解決，中央可參考桃園模式，提出全國性鮮乳政策與預算。

北市今年四月起推出「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策，每周兌換一次鮮奶。

教育局表示，為保障學童健康成長並支持本土酪農產業，指定商品皆是取得標章的鮮乳。

新北、桃園和台中市都預計明年二月上路。「政策目標之一是希望能對國產鮮乳有幫助。」但新北市教育局長張明文說，目前尚未討論是否綁定本土乳源，若條件允許，喝國產乳品對國內產業是相對有利的保護，但需綜合評估。

台中市「台中有鈣讚」計畫，補助全市廿四萬名公立國小生與公私立幼兒園生每周一瓶鮮乳，可憑數位學生證到超商兌換，一一四學年度第二學期開學後實施。

台中市政府表示，「班班喝鮮乳」本就是中央政策，行政院喊卡才由地方推動，若中央願意恢復，可減輕地方財政負擔。

彰化縣自籌八千萬元推動「生生有鮮乳」，今年三月起實施。

新竹縣也透過營養午餐供應乳品，每周至少二次。竹市則是營養午餐搭配鮮奶或水果，每月供應二周，未來會增加喝牛奶頻率。南投、苗栗縣都隨著營養午餐，南投每周供應學童乳品，苗栗每周供應二次鮮奶。

南部地區除台東外，雲林縣以南縣市多續辦喝鮮乳政策。其中高雄市及澎湖縣改搭配營養午餐，每周至少喝一次。高雄市共補助五千八百萬元，含公幼及國小附設幼兒園，約近十五萬學童受惠。屏東縣更擴及四所高中，共五萬六千六百一十八名學生受惠。

台南、嘉義縣市及雲林縣在中央「生生喝鮮乳」政策前，就自編預算讓學童每周固定喝鮮乳，當時獲中央補助，有的縣市學生一周能喝三次，中央補助喊卡後，雲嘉南等縣市仍持續自辦。宜蘭班班有鮮乳自二○一八年底林姿妙縣長上任後推動，不限定鮮奶，學校也可選保久乳。

