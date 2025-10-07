聽新聞
0:00 / 0:00

收中央「班班有鮮奶」爛攤 多地克服冷鏈難關

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

中央「班班有鮮奶」計畫去年喊卡，絕大多數縣市接手自辦，台東縣未續辦，花蓮因冷鏈不足，去年底起改給豆奶，基隆市則供應保久乳或豆奶。桃園市府說，過去農業部推動遭遇鮮乳冷鏈、校園發放等問題，如今都已解決，中央可參考桃園模式，提出全國性鮮乳政策與預算。

北市今年四月起推出「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策，每周兌換一次鮮奶。

教育局表示，為保障學童健康成長並支持本土酪農產業，指定商品皆是取得標章的鮮乳。

新北、桃園和台中市都預計明年二月上路。「政策目標之一是希望能對國產鮮乳有幫助。」但新北市教育局長張明文說，目前尚未討論是否綁定本土乳源，若條件允許，喝國產乳品對國內產業是相對有利的保護，但需綜合評估。

台中市「台中有鈣讚」計畫，補助全市廿四萬名公立國小生與公私立幼兒園生每周一瓶鮮乳，可憑數位學生證到超商兌換，一一四學年度第二學期開學後實施。

台中市政府表示，「班班喝鮮乳」本就是中央政策，行政院喊卡才由地方推動，若中央願意恢復，可減輕地方財政負擔。

彰化縣自籌八千萬元推動「生生有鮮乳」，今年三月起實施。

新竹縣也透過營養午餐供應乳品，每周至少二次。竹市則是營養午餐搭配鮮奶或水果，每月供應二周，未來會增加喝牛奶頻率。南投、苗栗縣都隨著營養午餐，南投每周供應學童乳品，苗栗每周供應二次鮮奶。

南部地區除台東外，雲林縣以南縣市多續辦喝鮮乳政策。其中高雄市及澎湖縣改搭配營養午餐，每周至少喝一次。高雄市共補助五千八百萬元，含公幼及國小附設幼兒園，約近十五萬學童受惠。屏東縣更擴及四所高中，共五萬六千六百一十八名學生受惠。

台南、嘉義縣市及雲林縣在中央「生生喝鮮乳」政策前，就自編預算讓學童每周固定喝鮮乳，當時獲中央補助，有的縣市學生一周能喝三次，中央補助喊卡後，雲嘉南等縣市仍持續自辦。宜蘭班班有鮮乳自二○一八年底林姿妙縣長上任後推動，不限定鮮奶，學校也可選保久乳。

牛奶 小學生

延伸閱讀

增進營養知識 北市鮮奶週報學習活動2.0版開跑

營養午餐也能品味日韓泰料理 草屯商工帶學生美食中學習

竹市汞污染稻米遭疑成營養午餐 市府：已銷毀

新北：115年2月起 2到12歲童週週有鮮奶喝

相關新聞

引發外界關注...生生喝鮮乳新北是否開放進口？家長：國產更安心

針對台美簽署MOU、推動美國乳品輸台，乳業業者表態希望擴大進口乳進入校園補助計畫，引發外界關注雙北「生生喝鮮乳」政策是否...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

收中央「班班有鮮奶」爛攤 多地克服冷鏈難關

中央「班班有鮮奶」計畫去年喊卡，絕大多數縣市接手自辦，台東縣未續辦，花蓮因冷鏈不足，去年底起改給豆奶，基隆市則供應保久乳...

台美乳業簽MOU 凸顯學童乳政策亂象

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄ＭＯＵ，重點包含推廣學童乳，但去年班班...

惡意濫訴遭處分 教職等同判死

校事會議衝擊教育現場，學生動輒嗆聲「管我就投訴」，許多教師為免惹是非，管教學生自我設限；有教師直言，校事會議缺乏比例原則...

校事會議 校長常「公親變事主」

全國教師反映校事會議濫訴嚴重，教師不堪其擾，校長調解糾紛時，夾在親、師中間常「公親變事主」。有校長遭老師抱怨未維護師者尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。