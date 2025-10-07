台美乳業簽MOU 凸顯學童乳政策亂象
日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄ＭＯＵ，重點包含推廣學童乳，但去年班班喝鮮乳政策上路不到四個月便喊卡，多數縣市自籌經費續辦，中華民國乳業協會理事長徐濟泰建議中央應帶頭推學童乳，農業部稱目前無相關計畫。
這次備忘錄提到支持台灣學童乳，台美雙方也針對學童乳政策進行討論。相較美國與鄰國日本等每周提供五次學童乳，去年各縣市執行班班喝鮮乳政策時，每周最多僅提供兩次，美國國家牛奶生產者協會副總裁Jaime Castaneda提到，學童乳應是國家上下都應重視的政策。
台紐經濟合作協定紐西蘭液態乳來台今年起零關稅，農業部憂心零關稅紐乳衝擊本土酪農，與教育部在去年推動「班班喝鮮乳」，支持國產乳品。然而，該政策因配套措施不足、實務運作困難等因素，上路不到四個月便在去年底匆匆喊卡。有些縣市選擇自籌經費續辦，或調整為每周供乳一次，學童乳政策形同一國多制。
即使台美乳協都表態應由國家來推動學童乳，農業部畜牧司長李宜謙表示，未來仍交由縣市政府依照各自需求推動學童乳，農業部可以在牛乳供應上協助學校找更多乳場參與競標，但中央現階段並無全國一致性推動學童乳的計畫。
另財政收支劃分法修正後，中央和地方均未編列明年度鼓勵營養午餐使用國產食材預算。據主計總處統計，二○二六年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加四一六五億元，因此明年學校午餐採用國產可溯源食材補助將回歸地方政府負擔。
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，許多先進國家對學童喝牛奶相當重視，每天營養午餐都會有一瓶鮮奶或保久乳，中央現在說因財劃法中央沒經費，假如未來真的有要再推學童乳，由誰付費？
中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，本次簽署的ＭＯＵ，核心精神在於將推廣優質營養給學童，其中包含牛奶應該納入團膳菜單，不過ＭＯＵ有規範，不能影響到雙方的國家產業政策。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言