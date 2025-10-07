聽新聞
台美乳業簽MOU 凸顯學童乳政策亂象

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
去年班班喝鮮乳政策上路四個月便喊卡，有些縣市自籌經費續辦，學童乳政策一國多制。圖／北市教育局提供
去年班班喝鮮乳政策上路四個月便喊卡，有些縣市自籌經費續辦，學童乳政策一國多制。圖／北市教育局提供

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄ＭＯＵ，重點包含推廣學童乳，但去年班班喝鮮乳政策上路不到四個月便喊卡，多數縣市自籌經費續辦，中華民國乳業協會理事長徐濟泰建議中央應帶頭推學童乳，農業部稱目前無相關計畫。

這次備忘錄提到支持台灣學童乳，台美雙方也針對學童乳政策進行討論。相較美國與鄰國日本等每周提供五次學童乳，去年各縣市執行班班喝鮮乳政策時，每周最多僅提供兩次，美國國家牛奶生產者協會副總裁Jaime Castaneda提到，學童乳應是國家上下都應重視的政策。

台紐經濟合作協定紐西蘭液態乳來台今年起零關稅，農業部憂心零關稅紐乳衝擊本土酪農，與教育部在去年推動「班班喝鮮乳」，支持國產乳品。然而，該政策因配套措施不足、實務運作困難等因素，上路不到四個月便在去年底匆匆喊卡。有些縣市選擇自籌經費續辦，或調整為每周供乳一次，學童乳政策形同一國多制。

即使台美乳協都表態應由國家來推動學童乳，農業部畜牧司長李宜謙表示，未來仍交由縣市政府依照各自需求推動學童乳，農業部可以在牛乳供應上協助學校找更多乳場參與競標，但中央現階段並無全國一致性推動學童乳的計畫。

另財政收支劃分法修正後，中央和地方均未編列明年度鼓勵營養午餐使用國產食材預算。據主計總處統計，二○二六年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加四一六五億元，因此明年學校午餐採用國產可溯源食材補助將回歸地方政府負擔。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，許多先進國家對學童喝牛奶相當重視，每天營養午餐都會有一瓶鮮奶或保久乳，中央現在說因財劃法中央沒經費，假如未來真的有要再推學童乳，由誰付費？

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，本次簽署的ＭＯＵ，核心精神在於將推廣優質營養給學童，其中包含牛奶應該納入團膳菜單，不過ＭＯＵ有規範，不能影響到雙方的國家產業政策。

