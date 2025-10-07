聽新聞
惡意濫訴遭處分 教職等同判死
校事會議衝擊教育現場，學生動輒嗆聲「管我就投訴」，許多教師為免惹是非，管教學生自我設限；有教師直言，校事會議缺乏比例原則與透明度，一旦被評為不適任，難以復職、權益受損事小，恐終身背負汙名。
去年9月校事會議制度修改後，有教師被女學生指控不當觸摸，學校性平會議決議「解聘3年」，教師二度申訴都贏了，校長卻以尊重性平會為由，全案仍在審議中。
T姓老師透露，曾有教師因調查被解聘，重考教甄回到校園，學校發現他曾遭校事會議處分，取消錄取資格，等於被判教職「死刑」。
教書逾20年的T姓老師說，教學時要求學生簽名，被檢舉「刻意刁難」，校事會議調查沒事結案，學生又找其他事由向教育部信箱檢舉；調查期間漫長，幾乎以「聖人」標準檢視，醫療疏失醫師針對個案賠償，老師卻可能連退休金都不保。
全國教育權益保障協會召集人傅子宸說，遭惡意濫訴處分的受害老師，教職等於被判死刑；即使最後證明清白，名譽早已受損。
彰化縣教師會理事長陳時文建議，校事會議有操作空間，校長可視輕重，決定進不進校事會議，也可從縣府委員名單挑選委員。各地教師產業工會聯合呼籲，教育部應暫緩校事會議制度，擬定對策，回復校園安定。
