校事會議 校長常「公親變事主」

聯合報／ 記者簡慧珍朱冠諭余采瀅／連線報導

全國教師反映校事會議濫訴嚴重，教師不堪其擾，校長調解糾紛時，夾在親、師中間常「公親變事主」。有校長遭老師抱怨未維護師者尊嚴，更有校長隨口說「愛之深責之切」，被家長投訴「師師相護」，遭記申誡。

全教總調查全國1萬多名教師，9成67教師要求廢止「無差別受理校園投訴機制」，容許匿名投訴、無調查限制的校事會議，成為校園濫訴根源。

彰化有國中生不滿老師糾正，失控拿學用品砸老師，甚至揮拳毆打，校長私下勸老師「退一步海闊天空」，教師不滿校長未維護為人師表尊嚴，校長左右為難，最後以家人罹病為由，申請退休「不如歸去」。

中部有國小教師處理「生對生」霸凌事件，忘關麥克風致全班聽見，家長不滿申請性平調查。教師願道歉，但家長對方式、時間、場合有意見，校長建議以和為貴，教師不高興，家長也揚言提告，校長無奈選擇退休。

另有國小教師以「愛的小手」懲誡學童，被申訴體罰。校長認為沒造成傷勢，緩頰說「愛之深、責之切」，家長申訴校長「師師相護」。經校事會議調查，校長記申誡乙次，當年考績乙等。

彰縣校長協會近期辦研習，加強校長與教師、家長溝通技巧，避免調解反惹禍上身；該協會建議比照幼教模式，將生對生以外案件交縣府教育處調查，但遭駁回。

桃園資深校長說，校事會議召開頻率提高，甚至某校半數老師都遭投訴。另有校長說，校事會議流程冗長，調查最長4個月，教師身心煎熬，也讓問題更複雜。

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，校事會議接受匿名檢舉，教師一旦被調查可停聘，若調查不成立，因停聘損及的研究加給、考績、年終獎金等都無法恢復，應增過濾與賠償機制。教育基層建議，地方政府應增設法務專員，加速處理流程。

