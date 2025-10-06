台灣高教10校印度招生 科技加華語吸引力十足

台灣10所學校組團今天在印度參加高教展，希望招收優秀印度學生到台灣就讀。由於台灣半導體在國際間極具盛名，此產業也符合印度發展方針，加上以華語授課，能讓學生同時增進語言能力，2項優勢結合，成為台灣各校在印度招生最大賣點。

印度商工總會（FICCI）主辦的高等教育高峰會暨教育展，關注全球高教生態系統的轉變與發展，每回都吸引各國教育界傑出人士、政策制訂者與學者專家參與，台灣今年也由印度台灣華語教育中心-國立清華大學計畫辦公室主任王偉中組團到印度參加。

同時也是國立清華大學印度中心主任的王偉中對印度的生態十分熟悉，他表示，印度學生對學習半導體相關知識有濃厚興趣，而半導體、AI、無人機等都是台灣強項，加上是華語教學，課堂上用華語將專業知識介紹給印度學生，「半導體和華語結合，對台灣的大學招生非常有利」。

駐印度代表陳牧民告訴中央社記者，每年有超過10萬名國際學生在台灣求學，目前是世界第4大經濟體的印度，在台灣念書的學生卻只有約3000人，盼透過這次機會，讓更多印度人知道台灣豐富的教育資源與教育機會。

陳牧民表示，印度正積極發展半導體產業，除了硬體之外，人才培育也很重要，台灣在政府及各大學的努力下，相關的學程、計畫非常多，台灣的學校從這個面向切入招生，相信能招收到優秀的印度學生到台灣就讀。

宜蘭大學特聘教授、前駐印度代表處科技組組長王金燦接受中央社訪問時說，他認為印度應更積極讓學生到台灣學習，尤其是瞭解一些在工作文化上的細節，因為台灣的學界與業界有很好的連結，未來若要合作推廣高科技時，這將是創造台灣、印度雙贏的一大機會。

在台灣拿到博士學位的高雄醫學大學國際組組長庫碼（Vinoth Kumar）認為，台灣與印度最大的差別，在於有完善的研究氛圍與研究環境，這讓他獲得博士學位的過程非常順利。

庫碼表示，他很鼓勵印度學生到台灣念書，「因為台灣能獲得高品質教育，且是個安全可靠的地方，台灣的文化和整體氣氛，能為印度學生成為具有潛力的國際學生，提供一個絕佳的機會」。

靜宜大學國際學生招生資深經理柯羅許（KhireRushikesh Ulhas）表示，他於2007年到台灣讀書後，發現台灣的（高等）教育著重在研究上，而非只是填鴨式的教育，這讓他很享受在台灣就學的時光。

柯羅許畢業後留在台灣，先到一般公司工作了2年半，2018年到靜宜大學任教至今，如今重回印度招生，他以自身經驗為例，想告訴印度學生，有受國際教育的經歷十分重要，而台灣正提供這樣的好機會，且在台灣念完書，可完全依照自己意願，選擇要留在台灣深耕，或是回印度貢獻所長。

高教展6日、7日在新德里進行，預計共有超過1000名印度國內外代表、逾50個單位參與展會，並有數場B2B會議。台灣共有國立清華大學、國立高雄師範大學、國立虎尾科技大學、國立宜蘭大學、國立暨南國際大學、淡江大學等10校參與。

