引發外界關注...生生喝鮮乳新北是否開放進口？家長：國產更安心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福周」計畫。本報資料照片
針對台美簽署MOU、推動美國乳品輸台，乳業業者表態希望擴大進口乳進入校園補助計畫，引發外界關注雙北「生生喝鮮乳」政策是否將開放進口乳品。新北市教育局長張明文表示，目前尚未討論到是否綁定本土乳源這麼細的層次，相關鮮乳供應仍需依照公開招標程序進行，並考量單價、市場狀況及國家政策方向。

張明文指出，包括台北、新北、桃園、台中等直轄市皆有類似的學生補助鮮乳政策，未來會再跨區共同討論，「政策目標之一是希望能對國產鮮乳有幫助」，若條件允許，使用國產乳品確實對國內產業是相對有利的保護，但最終仍須視大環境、市場價格與行政程序進行綜合評估。

他也提到，目前學生領取鮮乳以超商取貨方式為主，未來是否有變動仍需配合中央政策與市場發展。「明年還有很多條件未定，相關規格與流程都需要更細緻的討論」，強調地方政府會依照公開程序審慎處理。

新北市教育局指出，「生生喝鮮乳」政策全程依「政府採購法」公開招標辦理，初衷在補充學童成長所需鈣質，同時支持國產優質鮮乳，兼顧學生營養、食品安全及國內乳業穩定發展。教育局強調，未來政策推動將依中央政策與市場供應情形滾動檢討，並與其他縣市保持溝通，共同研商最符合學生健康與產業平衡的方案。

新北市家長會長協會理事長游沛淇說，從家長角度出發，仍以支持國產鮮乳為核心立場，認為本土鮮乳在供應來源、檢驗標準與安全把關上較為明確，讓人更有信心。相較之下，進口乳品難免令人對其品質與安全存有疑慮，同時也擔心未來若因價格競爭壓低成本，可能影響到學生實際攝取的營養價值。

她也提到，目前政策方向主要以超商的方式領取鮮乳，若未來開放進口乳品，超商是否能配合供應、系統是否能整合，都是待解的問題，否則恐導致領取流程混亂。此外，進口乳品來源是否公開透明，也會是家長在意的重點之一。

游沛淇強調：「既然是提供給孩子喝的鮮奶，國產在安全與品質上相對更有保障，也更讓人安心。」她呼籲，政策應優先考量使用國產鮮乳，不僅回應家長的期待，也是在實質上支持台灣農業，具有正向意義。

