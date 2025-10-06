增進營養知識 北市鮮奶週報學習活動2.0版開跑

台北市教育局今天表示，配合推行「鮮奶週報－生生喝鮮奶」，這學期接續推出「鮮奶週報－鈣是英雄 2.0」自主學習活動，增進學生的營養知識，答對30題以上，可獲得獎勵品。

台北市教育局發布資訊指出，配合推行「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策，上學期首次在酷AI學習系統推出「鮮奶週報－鈣是英雄」課程包自主學習活動，12週吸引超過7000名學生訂閱參與，增進學生的營養知識，這學期持續推出「鮮奶週報－鈣是英雄2.0」課程包。

教育局說，「鮮奶週報－鈣是英雄2.0」活動從即日起到12月22日中午12時止，為期12週，北市公私立國小學生可使用校園單一身分驗證帳號登入「酷AI學習系統」訂閱課程包，合計選擇題、是非題、拍照繳交等多元題型，共34題，答對30題以上，可獲得酷課APP成長角色G寶石6枚，預計115年1月底前統一發放。

題目類型旨在增進學生的營養知識，教育局舉例，包含「為什麼鮮奶一定要放在冰箱保存？」或「如果因為乳糖不耐症導致腸胃不適，可以如何改善？」等。

教育局補充，「酷課APP成長角色G寶石」是酷課APP的獎勵機制，透過學生達成任務後發放，累計G寶石，可在酷課APP兌換學習獎勵，例如文具、禮券等；活動詳情可至台北酷課雲官網查詢。

