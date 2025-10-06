打造青年行動「公共基地」 青年署推全台22處共享空間

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，今年在全台各地推出22處共享空間，作為青年行動與交流的「公共基地」，不僅降低青年投入在地事務的門檻，更直接解決青年「找不到合適場地」和「負擔不起租金」的現實問題，讓青年能專心規畫在地行動，不必為場地煩惱。

青年署表示，共享空間推出至今已累計超過223場次使用、辦理1303小時活動。這些空間包含專業廚房、寬敞展演場地等，讓青年辦理如教案設計討論會、社區培力分享會，以及在地食材烹飪體驗等多元行動，展現青年參與地方事務的積極樣貌，而空間更成為青年實踐想法的重要推手，讓理想不再停留在構思階段。

曾赴泰國的青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會，不僅在現場烹製紅咖哩魚慕斯（Haw Mok），更結合個人背包旅行經驗，分享泰國各大魚市場與傳統小吃的觀察，探討泰台兩地食魚文化的差異與連結。

古坑華德福實驗高中的青少年則將創作從紙頁帶入實體空間，在嘉義市「洪雅書房」二樓籌辦藝術展覽。展覽中不僅展示繪畫、文字創作等多元作品，青少年更在分享會中暢談創作理念與生活感悟，讓居民重新認識年輕世代的內心世界，促進不同世代間的真實交流。這樣的空間運用，不僅使個人藝術表達成為地方對話的起點，更為這些青少年開啟了展現自我的新契機，讓創作成為連結世代、增進理解的橋樑。

青年署說明，全台22處共享空間免費開放，即日起至10月31日前，歡迎18至35歲的青年透過「青年社區參與行動2.0」網站申請使用。

商品推薦