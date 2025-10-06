快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

打造青年行動「公共基地」 青年署推全台22處共享空間

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
曾赴泰國的青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會，不僅在現場烹製紅咖哩魚慕斯（Haw Mok），更結合個人背包旅行經驗，分享泰國各大魚市場與傳統小吃的觀察。圖／教育部提供
曾赴泰國的青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會，不僅在現場烹製紅咖哩魚慕斯（Haw Mok），更結合個人背包旅行經驗，分享泰國各大魚市場與傳統小吃的觀察。圖／教育部提供

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，今年在全台各地推出22處共享空間，作為青年行動與交流的「公共基地」，不僅降低青年投入在地事務的門檻，更直接解決青年「找不到合適場地」和「負擔不起租金」的現實問題，讓青年能專心規畫在地行動，不必為場地煩惱。

青年署表示，共享空間推出至今已累計超過223場次使用、辦理1303小時活動。這些空間包含專業廚房、寬敞展演場地等，讓青年辦理如教案設計討論會、社區培力分享會，以及在地食材烹飪體驗等多元行動，展現青年參與地方事務的積極樣貌，而空間更成為青年實踐想法的重要推手，讓理想不再停留在構思階段。

曾赴泰國的青年宋修宇在「大小港邊，熱帶漁林」共享空間舉辦「泰國食魚文化」分享會，不僅在現場烹製紅咖哩魚慕斯（Haw Mok），更結合個人背包旅行經驗，分享泰國各大魚市場與傳統小吃的觀察，探討泰台兩地食魚文化的差異與連結。

古坑華德福實驗高中的青少年則將創作從紙頁帶入實體空間，在嘉義市「洪雅書房」二樓籌辦藝術展覽。展覽中不僅展示繪畫、文字創作等多元作品，青少年更在分享會中暢談創作理念與生活感悟，讓居民重新認識年輕世代的內心世界，促進不同世代間的真實交流。這樣的空間運用，不僅使個人藝術表達成為地方對話的起點，更為這些青少年開啟了展現自我的新契機，讓創作成為連結世代、增進理解的橋樑。

青年署說明，全台22處共享空間免費開放，即日起至10月31日前，歡迎18至35歲的青年透過「青年社區參與行動2.0」網站申請使用。

青年 泰國

延伸閱讀

彰化田尾花田祭來解謎 台灣設計展同步園藝界大老大會師

立法院議政園區民主特攻隊登場 最萌民主課堂！

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

教育部新成員亮相 政務次長劉國偉：心情像轉學生

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

打造青年行動「公共基地」 青年署推全台22處共享空間

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，今年在全台各地推出22處共享空間，作為青年行動與交流的「公共基地」，...

校長協調校園申訴成夾心餅乾 校事會議濫訴如何優化？

近百名教師到教育部抗議校園濫訴，彰化縣校長協會10月3日舉辦「校事會議．職場霸凌」研習，邀請學者傳授「上對下」溝通技巧，避免校長調和親師糾紛時「公親變事主」，遭申訴職場霸凌或師師相護，甚至進入校事會議被調查。

校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承...

中信台灣夢 全台33基地展成果

中國信託慈善基金會二○一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，支持全台偏鄉社區築夢基地，今年的「台灣夢計畫」舉辦六場...

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。