快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

教部補助101校戶外教育 濕地摸蛤仔、攀樹樣樣來

中央社／ 台北5日電

教育部補助101校推動戶外教育計畫，例如華南高商舉辦廟宇古蹟導覽與濕地體驗「摸蛤仔」；北港高中「走讀雲霧森林」結合攀樹、森林生態觀察與社區文化走讀，發展多元戶外學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實推動戶外教育，教育部於113年10月4日發表「戶外教育3.0宣言」，以「迎向戶外世界，探索內心興趣」、「以學生為中心，共築平權環境」、「培養團隊精神，共創永續世界」等核心理念，實踐素養導向與永續發展（SDGs）教育。

為深化學生對環境與社會的責任意識，教育部國民及學前教育署於113學年共補助101校、推動122件戶外教育計畫，鼓勵學校結合在地場域、跨域課程與素養導向教學實踐，發展多元且有深度的戶外學習。

位於嘉義的華南高商，以「味蕾漫遊」為主題，走訪彰化鹿港與嘉義布袋海岸，以海洋文化與食物源旅為主題，透過鹿港廟宇古蹟導覽與好美寮濕地體驗摸蛤仔活動，探索彰化歷史港口的人文發展與嘉義漁業環境變遷；藉由導覽及實作，學生從農漁產業鏈、宗教信仰與地方節慶中，理解人與土地、產業與永續的深層關聯，並思考未來在地經濟與生態保育的平衡策略。

雲林縣的北港高中則設計「走讀雲霧森林」課程，結合攀樹、森林生態觀察與社區文化走讀，引導學生認識森林生態與地方環境變遷，讓學生在實作中，進行阿里山眠月及塔塔加麟趾山物種記錄，並討論森林保育的具體行動；同時透過走讀雲林湖本村社區、觀察八色鳥物種、訪談攤販與講解龍眼窯文化，培養學生具備批判思考與永續實踐能力的公民意識。

國教署表示，戶外教育是永續學習的重要實踐場域，未來將持續補助更多學校推動戶外教育，透過在地連結與行動參與實踐，引導學生走出教室，以真實世界作為學習場景，進而培養對環境、社會與未來的整體關懷與行動力的世代。

永續 教育部 嘉義

延伸閱讀

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

馬祖鐵板燒塔節11日登場 踩街走讀品嘗傳統美食

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

校園訴訟／親師生互告誰有理 逾越法律界線案例解析

親師生對簿公堂時有所聞，老師一句提醒，可能被曲解成「詛咒家長」、勸學生別打瞌睡卻淪為被告；教師要求學生午休罰寫被判違法；還有家長在聯絡簿批評老師「腦子不好使」鬧上法院。校園訴訟仍頻，教師如何避開紅線？真實案例揭示校園三大訴訟類型，懂法自保，已成當代教師新的必修課。

校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承...

中信台灣夢 全台33基地展成果

中國信託慈善基金會二○一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，支持全台偏鄉社區築夢基地，今年的「台灣夢計畫」舉辦六場...

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應...

台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。