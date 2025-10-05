教部補助101校戶外教育 濕地摸蛤仔、攀樹樣樣來
教育部補助101校推動戶外教育計畫，例如華南高商舉辦廟宇古蹟導覽與濕地體驗「摸蛤仔」；北港高中「走讀雲霧森林」結合攀樹、森林生態觀察與社區文化走讀，發展多元戶外學習。
教育部今天發布新聞稿指出，為落實推動戶外教育，教育部於113年10月4日發表「戶外教育3.0宣言」，以「迎向戶外世界，探索內心興趣」、「以學生為中心，共築平權環境」、「培養團隊精神，共創永續世界」等核心理念，實踐素養導向與永續發展（SDGs）教育。
為深化學生對環境與社會的責任意識，教育部國民及學前教育署於113學年共補助101校、推動122件戶外教育計畫，鼓勵學校結合在地場域、跨域課程與素養導向教學實踐，發展多元且有深度的戶外學習。
位於嘉義的華南高商，以「味蕾漫遊」為主題，走訪彰化鹿港與嘉義布袋海岸，以海洋文化與食物源旅為主題，透過鹿港廟宇古蹟導覽與好美寮濕地體驗摸蛤仔活動，探索彰化歷史港口的人文發展與嘉義漁業環境變遷；藉由導覽及實作，學生從農漁產業鏈、宗教信仰與地方節慶中，理解人與土地、產業與永續的深層關聯，並思考未來在地經濟與生態保育的平衡策略。
雲林縣的北港高中則設計「走讀雲霧森林」課程，結合攀樹、森林生態觀察與社區文化走讀，引導學生認識森林生態與地方環境變遷，讓學生在實作中，進行阿里山眠月及塔塔加麟趾山物種記錄，並討論森林保育的具體行動；同時透過走讀雲林湖本村社區、觀察八色鳥物種、訪談攤販與講解龍眼窯文化，培養學生具備批判思考與永續實踐能力的公民意識。
國教署表示，戶外教育是永續學習的重要實踐場域，未來將持續補助更多學校推動戶外教育，透過在地連結與行動參與實踐，引導學生走出教室，以真實世界作為學習場景，進而培養對環境、社會與未來的整體關懷與行動力的世代。
