快訊

iPhone 17 Pro相機升級…「極端條件」畫質卻慘輸OPPO 網怒：比相機還是比AI

中秋連假第二天 注意19塞車地雷路段國5下午1時起高乘載管制

私校拚招生「做中學」 以「科學素養」迎戰少子化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
學生以平板拍攝鏡下影像，現場展示細胞紋理與形態，練習以影像與口語清楚表達科學發現。記者鄭惠仁／攝影
學生以平板拍攝鏡下影像，現場展示細胞紋理與形態，練習以影像與口語清楚表達科學發現。記者鄭惠仁／攝影

學校面臨少子化，都遇到減班及招不到學生的問題，私校的挑戰更是嚴峻，也都用特色吸引學生就讀。台南市長榮中學國中部用「科學研究素養營」來彰顯特色，中秋連假前已舉辦第一梯次，接著11月還有第2梯次。校長許德勝表示，此營隊由科展冠軍級師資帶領，能把抽象概念轉為具體體驗，激發孩子長期學習動能。

校方指出，為國小高年級生舉辦的「2025科學研究素養營」，由第65屆全國生物科展冠軍指導老師卓猛暉領軍授課，結合破冰活動、情境任務與實作實驗，帶領孩子在做中學、學中悟，培養觀察力、探究力與表達力。

活動從「破冰遊戲」開場，老師說，孩子們剛開始有些怕生，但在老師引導下逐漸放開，最後甚至勇敢搶答，現場氣氛從靦腆轉為熱烈。進入「微觀探險任務」時，學員分組學習調片、對焦與紀錄；現場可見學生俯身專注在顯微鏡前，並將顯微鏡連接攝影鏡頭與平板載具，即時把影像截圖、列印出來，再貼到學習單上描繪與標註，讓觀察成果化為具體紀錄。

學生分享，這次營隊「不只是上課，而是真的把科學玩出來」；「第一次自己做載玻片，好像把小宇宙裝進鏡頭裡」在動手實驗的過程中，學會如何觀察細節、與同伴討論並勇於發表，讓科學成為充滿樂趣的冒險。

校方表示，接續有11月9日有第2梯次科學研究素養營，11月9日舉行，另11月22日上午除大場次的「多元素養營」，並同步舉行家長場的多元課程說明會，展現全面培育學生的教育藍圖。

學生專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘，在動手實驗中培養精準觀察力與紀錄能力。記者鄭惠仁／攝影
學生專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘，在動手實驗中培養精準觀察力與紀錄能力。記者鄭惠仁／攝影

科學 素養

延伸閱讀

115招生...大學特殊選才名額占比增至2.5% 公校觀望、私校搶進

嬰幼兒死亡率高日本3倍 台大兒醫拍片盼扭轉兒科印象：別再強調少子化

新聞中的公民與社會／陷少子化與師資荒…國教面臨雙重隱憂 該如何化解危機？

南韓「全拋世代」人口危機：當少子化無可避免，AI能否成為救命稻草？

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

校園訴訟／親師生互告誰有理 逾越法律界線案例解析

親師生對簿公堂時有所聞，老師一句提醒，可能被曲解成「詛咒家長」、勸學生別打瞌睡卻淪為被告；教師要求學生午休罰寫被判違法；還有家長在聯絡簿批評老師「腦子不好使」鬧上法院。校園訴訟仍頻，教師如何避開紅線？真實案例揭示校園三大訴訟類型，懂法自保，已成當代教師新的必修課。

校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承...

中信台灣夢 全台33基地展成果

中國信託慈善基金會二○一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，支持全台偏鄉社區築夢基地，今年的「台灣夢計畫」舉辦六場...

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應...

台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。