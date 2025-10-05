聽新聞
中信台灣夢 全台33基地展成果

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會推動「台灣夢計畫」邁入第十一年，今年全台卅三個社區築夢基地分區展現計畫執行成果，第四場在彰化縣大湖社區舉行。圖╱中信慈善基金會提供
中信慈善基金會推動「台灣夢計畫」邁入第十一年，今年全台卅三個社區築夢基地分區展現計畫執行成果，第四場在彰化縣大湖社區舉行。圖╱中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會二○一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，支持全台偏鄉社區築夢基地，今年的「台灣夢計畫」舉辦六場分區成果分享會，由卅三個基地接連展現執行成果，昨天在彰化縣大湖社區舉辦第四場。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，感謝衛福部、地方縣市政府長久支持，以及志工奉獻心力，讓孩子擁有同等資源好好長大。衛福部社會救助及社工司長蘇昭如則感謝中信慈善基金會十年來推動「台灣夢計畫」，看到孩子的改變與成長，如此成果非常不容易。

「台灣夢計畫」提供弱勢孩童特色課程、營養餐食與多元陪伴，今年成果分享會邀請志工與孩子到其他基地參訪。大湖社區是彰化縣的「米倉」，以「農田教育」為特色課程，讓小朋友們戴起斗笠扮演小農夫，完整說明種米過程，甚至下田示範操作割稻與脫穀機。

已經就讀高三的小芯，自小三開始受到計畫照顧，這次自願擔任分享會主持人，展現流利的口條。台南市坔頭港社區基地的「二○八舞社」，目前已經傳承至第三代，也展現「台灣夢計畫」在兒少培育與社區扎根上的豐碩成果。

今年六場分區成果分享會也頒發「台灣夢」年度績優社區獎，包括「圓夢獎」台北市久如社區、「築夢獎」彰化縣南佃社區及「尋夢獎」彰化縣大湖社區、基隆市內寮社區、高雄市文賢社區及中路社區。本月尚有兩場成果分享會，將於南投市營南社區及嘉義市鳳梨會社社區舉行。

