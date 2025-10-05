校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承彩繪經驗及接案，還回來找老師幫忙，這是「老莫」持續不輟的動力。他說，「一直把教學當創作，創意教學就會無限延伸」，也是當老師最大的樂趣。

二○一一年國立台灣藝術教育館徵選創意教案，莫嘉賓以3D彩繪教案獲獎，也開始把彩繪帶進教學。起先是利用遭丟棄的競選、地產廣告帆布，切割後讓學生練習彩繪；當被社區發現後，就進入社區彩繪，畫出居民的驚喜，也畫出好風景。他也和畢業校友走進大樓地下室停車場彩繪，營造音樂畫廊，讓建案獲得大賞獎。

「畫不應孤芳自賞，因延伸到社區讓大家看到。」莫嘉賓說，帶學生戶外彩繪多年，欣喜多數作品都達到效果，學生也能從中提升繪畫技術。目前已有學生畢業後繼續就讀相關科系，有人任教科技大學，也會接大型彩繪的案子，當學生來電請求人力相助，看到他們已成長茁壯，且持續經驗傳承，欣喜、安慰中也是自己前進的最大動力。

學生形容「老莫」老師教學嚴謹，創意無限，當學長姊返校探視老師，發現老師又有新教法，是之前沒學過的，「我們就會感受到幸福」。雖然戶外彩繪辛苦，曾遇到寒流來襲及豔陽烤人，但學以致用的收穫卻是滿滿，也將是學生時代難忘的回憶。

莫嘉賓說，一直以教學就是創作的理念引領孩子，雖然戶外彩繪很辛苦也責任大，但對學生有幫助的事還是需要有人去做，也以此自勉。

