聽新聞
0:00 / 0:00

校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

聯合報／ 記者鄭惠仁／專訪
台南高商廣告設計科老師莫嘉賓帶領學生戶外彩繪十年。他表示，雖然辛苦但對學生有幫助的事需要有人去做。記者鄭惠仁／攝影
台南高商廣告設計科老師莫嘉賓帶領學生戶外彩繪十年。他表示，雖然辛苦但對學生有幫助的事需要有人去做。記者鄭惠仁／攝影

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承彩繪經驗及接案，還回來找老師幫忙，這是「老莫」持續不輟的動力。他說，「一直把教學當創作，創意教學就會無限延伸」，也是當老師最大的樂趣。

二○一一年國立台灣藝術教育館徵選創意教案，莫嘉賓以3D彩繪教案獲獎，也開始把彩繪帶進教學。起先是利用遭丟棄的競選、地產廣告帆布，切割後讓學生練習彩繪；當被社區發現後，就進入社區彩繪，畫出居民的驚喜，也畫出好風景。他也和畢業校友走進大樓地下室停車場彩繪，營造音樂畫廊，讓建案獲得大賞獎。

「畫不應孤芳自賞，因延伸到社區讓大家看到。」莫嘉賓說，帶學生戶外彩繪多年，欣喜多數作品都達到效果，學生也能從中提升繪畫技術。目前已有學生畢業後繼續就讀相關科系，有人任教科技大學，也會接大型彩繪的案子，當學生來電請求人力相助，看到他們已成長茁壯，且持續經驗傳承，欣喜、安慰中也是自己前進的最大動力。

學生形容「老莫」老師教學嚴謹，創意無限，當學長姊返校探視老師，發現老師又有新教法，是之前沒學過的，「我們就會感受到幸福」。雖然戶外彩繪辛苦，曾遇到寒流來襲及豔陽烤人，但學以致用的收穫卻是滿滿，也將是學生時代難忘的回憶。

莫嘉賓說，一直以教學就是創作的理念引領孩子，雖然戶外彩繪很辛苦也責任大，但對學生有幫助的事還是需要有人去做，也以此自勉。

彩繪 音樂 台南 廣告

延伸閱讀

從甜妹變野玫瑰！aespa Giselle解放尺度「上身大面積刺青太搶戲」 隨手一拍都是畫報

台南新化小鎮增「打卡景點」公所前彩繪牆美化、土丘成候車椅

苑裡稻田彩繪「貓裏喵」登場 「天茶之味」取景苗栗山海農遊新亮點

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

校園會客室／「老莫」帶學生戶外彩繪 畫出驚喜

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓，帶學生參與戶外、室內大型彩繪已十年，完成近百件作品。許多學生已就業，甚至為人師，仍繼續傳承...

中信台灣夢 全台33基地展成果

中國信託慈善基金會二○一五年起推動「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，支持全台偏鄉社區築夢基地，今年的「台灣夢計畫」舉辦六場...

校園訴訟／罰學生寫課文賠3萬 教師管教要懂法律紅線

一名國小導師因學生未量體溫、未交作業，要求罰抄課文並走樓梯，被法院認定屬不當管教，判校方支付3萬元國賠。「輔導管教」與「體罰」、「不當管教」怎麼區分？校園訴訟案件頻傳，資深高中公民教師出書解析，教師如何在輔導管教學生時應守住理智線，避免一念之差誤踩法律紅線。

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應...

台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。