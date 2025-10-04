全國社教奉獻楷模名單揭曉 教部次長讚譽正義力量

114年大台中好人好事代表暨年度全國社會教育奉獻楷模選拔得獎者今天揭曉，教育部政務次長張廖萬堅表示，希望活動永久相傳，讓台灣有更多正義力量，台灣越來越好。

由大台中表揚好人好事運動協會、全國教育聯盟、台中市家長會長聯盟會主辦的114年大台中好人好事代表暨年度全國社會教育奉獻楷模選拔，今天在國立自然科學博物館舉辦記者會，揭曉得獎者名單，其中好人好事代表66人、榮譽獎37人、社會教育奉獻楷模43人，將於24日舉行頒獎典禮。

台中市家長會長聯盟會理事長余海倫表示，這次的選拔活動已從台中市擴大至全國範圍，推薦參選非常踴躍，超過數百人，而且涵蓋社會各個層面、領域，評審也都是一時之選。

余海倫認為，當今全世界社會倫理道德恐有「向下沉淪」之時，好人好事和社會教育奉獻，應該積極推動發展，使之成為全民運動，促使台灣寶島「最美麗的風景是人」的形象，「共善共好，美麗世界」的理念傳揚全世界。

張廖萬堅致詞說，余海倫真的很用心在推動想要做的事，多次到教育部商量及希望協助，教育部也希望能拋磚引玉，讓每個獲選出來的好人好事代表分享自己榮耀時也能感動別人，讓社會透過感動傳播正義及善的力量，他現在才知道當花蓮光復鄉發生水災時，有那麼多鏟子超人現身，這就是善的力量。

張廖萬堅表示，這次有很多教育界朋友來當評審，還有很多教育界人士獲選，這是台灣正義及善的循環，光復鄉人口約1萬人，卻湧入幾萬人相助，這股力量令人驚訝，這是台灣非常正面及教育才有的力量。希望這個活動永久相傳，讓每個好的故事能夠影響大家，也讓台灣有更多正義力量，越來越好。

