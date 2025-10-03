快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

中央社／ 斯德哥爾摩3日專電
台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應以城市名稱刊登，對作業疏失引起爭議向學生道歉。示意圖／AI生成
台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應以城市名稱刊登，對作業疏失引起爭議向學生道歉。示意圖／AI生成

台灣留學生日前發現瑞典隆德大學在招生活動貼文把原本的台灣改成台北，對校方感到失望。經詢問與溝通，隆德大學表示，招生宣傳應以城市名稱刊登，對作業疏失引起爭議向學生道歉。

隆德大學（Lund University）9月29日於Instagram的官方帳號上發布貼文，宣傳10月14日在台灣舉辦的留學說明會，宣傳的圖文中原本寫著 Meet LundUniversity in Taiwan ，但在隆德大學讀書的台灣留學生卻在幾個小時後發現，隆德大學撤除原本貼文，並發布寫著 Meet Lund University in Taipei 的新貼文。

此舉由在隆德大學留學的台灣學生於社群媒體Threads上揭露後，引發許多討論，不少台灣學生對隆德大學的做法感到失望，也到該貼文下留言表達失望與疑惑。

在Threads上揭露這起事件的台灣留學生李禹彤表示，她對隆德大學感到很失望，學校在幾個小時內把貼文中提到台灣的部分全部改成台北，台灣學生表達失望，也引來中國網友的惡意留言。

她說，因為對北歐的人權、社會民主的討論與實踐感到好奇而選擇到北歐求學，隆德大學有其他學校很少的人權研究所，在國際民主日和國際和平日時也都有在社群媒體上發文支持，但這次把台灣的貼文撤換掉，讓她感到失望。

隆德大學的Instagram官方帳號在台灣招生貼文引發爭議後，又將原本寫著哥倫比亞（Colombia）的招生貼文也改成首都波哥大（Bogota），且在隔天把台灣招生貼文的留言區關閉。

事情發生後，隆德大學的部分台灣留學生共同討論，並分別寄信向校方表達失望與疑惑。

對此，隆德大學對學生與記者詢問的回覆表示，招生活動是由來自不同國家的工作人員一起負責，社群媒體則是由公關部門管理，此次與Study in Sweden合作的招生活動都是以城市名稱宣傳，因為負責人不察，沒有弄清楚招生宣傳應以城市名稱刊登，而直接放了台灣，後來經同事提醒才迅速改正，沒想到會引發這麼大的爭議。

隆德大學在給學生的回信中道歉，並說明相關單位了解台灣與中國關係的敏感性，承諾以後會更加謹慎，在招生宣傳上一致用城市名稱，避免爭議。

隆德大學在2日重新開放該貼文的留言區，並且逐條回覆學生的留言，3日也在貼文中更新校方更換貼文的理由，刪除英文與瑞典文以外的留言。但對於先前為何關閉留言區，中央社至截稿時間還未得到校方回覆。

事後李禹彤表示，台灣留學生在跟校方溝通後得到解釋與承諾，認為意見已經傳達給校方，未來會繼續跟校方保持聯絡。她會繼續在社群媒體上更新後續的發展與對事件的反思。

