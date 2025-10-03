台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求嚴懲調查。台中市教育產業工會今指出，教師兼任午餐秘書本來就是做功德，開學之初有午餐秘書已反映行政作業來不及，現今盧市長要求嚴辦，有人表示「午餐秘書該死就對了，每次只嚴辦老師」。

教育局表示，已依學校午餐型態不同，為午餐秘書減課，減輕其工作負擔，將持續傾聽學校第一線的聲音，優化制度與流程，讓教師能專注教學，學生也能安心用餐。

台中市教育產業工會指出，本學期開學日是9月1日，小一新生的數位學生證要到10月22日才會發放，小一新生需發放臨時卡才能領餐；而午餐秘書於第一周要調查、等家長簽名、開會審核符合資格後，才能發放臨時卡。

工會表示，開學之初已有許多午餐秘書都反映行政作業根本來不及，應以原國小或國中端的學生證領餐，也可節省臨時卡的經費。因為按照規定午推會審查後才可以發臨時卡，這個流程需耗費10天，午餐秘書根本無權也無法加速上開流程，若是把責任推給午秘根本不公平，教育局應修改簡化流程。

一名午餐秘書說，「我是周休0日」，因為連周六、周日都還要處理午餐業務，平日請假也不得安寧。

工會強調，中小學老師長期以來兼任午餐秘書幾乎是犧牲奉獻，要求午餐秘書應改為專職專任，改變目前0加給、0加班費、長期「被兼任」、「被迫作功德」的亂象，盧市長應可以領先試辦。

教育局表示，感謝午餐秘書的付出，為減輕其工作負擔，現已依學校午餐型態的不同進行減課，包括國小自辦午餐25班以上，教師減授課比照主任；24班以下比照組長；其他供餐型態比照組長；主任兼任每周得酌減二節課，組長兼任者每周得酌減四節課；國中設有廚房的學校，教師減授課比照主任，其他供餐型態比照組長。

商品推薦