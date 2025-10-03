快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃。圖／台中市政府提供
台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃。圖／台中市政府提供

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求嚴懲調查。台中市教育產業工會今指出，教師兼任午餐秘書本來就是做功德，開學之初有午餐秘書已反映行政作業來不及，現今盧市長要求嚴辦，有人表示「午餐秘書該死就對了，每次只嚴辦老師」。

教育局表示，已依學校午餐型態不同，為午餐秘書減課，減輕其工作負擔，將持續傾聽學校第一線的聲音，優化制度與流程，讓教師能專注教學，學生也能安心用餐。

台中市教育產業工會指出，本學期開學日是9月1日，小一新生的數位學生證要到10月22日才會發放，小一新生需發放臨時卡才能領餐；而午餐秘書於第一周要調查、等家長簽名、開會審核符合資格後，才能發放臨時卡。

工會表示，開學之初已有許多午餐秘書都反映行政作業根本來不及，應以原國小或國中端的學生證領餐，也可節省臨時卡的經費。因為按照規定午推會審查後才可以發臨時卡，這個流程需耗費10天，午餐秘書根本無權也無法加速上開流程，若是把責任推給午秘根本不公平，教育局應修改簡化流程。

一名午餐秘書說，「我是周休0日」，因為連周六、周日都還要處理午餐業務，平日請假也不得安寧。

工會強調，中小學老師長期以來兼任午餐秘書幾乎是犧牲奉獻，要求午餐秘書應改為專職專任，改變目前0加給、0加班費、長期「被兼任」、「被迫作功德」的亂象，盧市長應可以領先試辦。

教育局表示，感謝午餐秘書的付出，為減輕其工作負擔，現已依學校午餐型態的不同進行減課，包括國小自辦午餐25班以上，教師減授課比照主任；24班以下比照組長；其他供餐型態比照組長；主任兼任每周得酌減二節課，組長兼任者每周得酌減四節課；國中設有廚房的學校，教師減授課比照主任，其他供餐型態比照組長。

教師 教育局 台中市

延伸閱讀

巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

台中安心餐券延宕盧秀燕要嚴懲 教產工會發聲：教師兼午餐秘書該死？

台中市推動安心午餐券，保障弱勢學童假日有午餐吃，有議員昨爆料，有學校拖到9月底，才通知能用數位學生證領餐，市長盧秀燕要求...

中小學教師荒日趨嚴重 全教總提4大訴求籲改善工作條件

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指10月5日是世界教師日，但近年來各國多面臨師資短缺、教師過勞等挑戰，國內也出現嚴重...

台中托育資源城鄉失衡差距大 海線家長陳情盼增設公托

台中市海線地區托育資源分配不均問題浮上檯面。日前一間海線私立托嬰中心因不實登載資料遭撤銷準公托資格，被追回558萬元補助...

全台缺師比少子化減班更快 教部業力引爆教育核彈

若要為今年的教育界挑一個最貼切的年度代表字，恐怕非「缺」莫屬。 師資荒這把火已從偏鄉燒進首都圈。雙北代理教師缺額創新高，連北一女、中山女高、松山高中、大安高工等明星高中職也全面淪陷。當菁英教育也無法倖免，整體教育品質已陷入全面崩壞的危機。

高科大第三任校長遴選出爐！吳忠信接棒楊慶煜 提出治校4大主軸

國立高雄科技大學校長遴選結果昨出爐，現任副校長吳忠信昨經21位委員投票表決，以過半票數勝出，將報請教育部核定聘任。吳忠信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。