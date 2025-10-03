DFC學習法深根台灣15年 印度河濱學校校長肯定成果

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣童心創意行動協會15年前引入「設計改變」（DFC）學習法，發揚這套學習法的印度河濱學校校長塞西近日訪台，除感謝台灣率先響應，也肯定台灣教育的改變。

DFC（Design for Change）是印度河濱學校校長塞西（Kiran Sethi）等人透過觀察教育現場，提出的設計思考學習法，著重激發孩子解決真實世界的問題，進而找到學習動機。台灣童心創意行動協會（DFC台灣）執行長許芯瑋主動聯繫，在2010年將DFC引入台灣，至今已與各地師生共同累積1654件行動方案。

DFC台灣今天起在台北舉辦15週年特展，以「世界最棒學校」作為展覽主題，設計3道秘密任務挑戰，讓參觀民眾在沉浸式的校園場景中反思教育議題。來自台灣各地的學生參與設計，還化身展覽員，自信展現DFC改變的力量。

塞西在開幕活動中分享，3C產品（電腦、通訊、消費電子）對孩子的影響很大，而如今DFC台灣帶領孩子找到新的3C，包含自信與韌性（Confidence）、人際連結（Connection）和行動實踐（Co-action）。

塞西指出，DFC目前已推廣到全球75國，台灣是全球第一個響應。相信在上述學習法的協助下，台灣孩子不僅獲得未來生存的能力，更能進一步發光。

許芯瑋則分享，15年來團隊在各地蹲點，發現還是有許多孩子陷在單一的價值框架中，把成績作為唯一的評價標準，導致缺乏自信。她呼籲大眾一同推動改變，透過師生共創行動，設計出自己想要的未來。

自信

