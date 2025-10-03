中小學教師荒日趨嚴重 全教總提4大訴求籲改善工作條件

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指10月5日是世界教師日，但近年來各國多面臨師資短缺、教師過勞等挑戰，國內也出現嚴重教師荒，呼籲政府提升教師待遇、依精算結果撥補永續基金，再者，應將教師身心調適假獨立於事假，並真正落實行政減量。

全教總今再呼籲，相較最低工資連10漲、明年度調幅3.18%，行政院長卻拍板定案公教人員明年不加薪，要求政府應主動為教師加薪，才是增加教師職業吸引力的關鍵，同時呼籲立法院，盡速完成薪資審議法制化進程，建立能明確因應通貨膨脹，足以吸引優秀人才任教職的待遇調整機制。

全教總也指出，根據退撫基金第9次精算結果，基金財務缺口相較於第8次更為擴大。為確保基金永續運作，政府應依據最新第9次精算結果，114年至123年分10年撥補，公教人員每年應分別撥補201億元及136億元，展現政府照顧公教員工的決心。

針對教師福利，全教總要求教師身心調適假應獨立於事假，請假規則明定課務排代；又行政減量雖然教育部業已倡議多年，但成效始終不彰，也要求教育部以身作則，停止閉門造車、異想天開的政策發想，真正減輕現場壓力。

全教總理事長侯俊良說，教師荒日已嚴重威脅教育品質，也正是待遇停滯、工作條件持續惡化的必然結果。無論聯合國、OECD教育部門調查都顯示，教師工作待遇是阻礙人才投入教職的主因，全球教師身心健康調查更指出，工作環境惡化、人力短缺均造成多國教師提前離職率增加，唯有行政減量或增加行政人力，將教學時間還給教師，教育品質才能維繫。

立委林宜瑾也表示，中小學兼任與代課教師鐘點費漲幅跟不上最低時薪漲幅，且導師職務加給也多年未調漲，有必要檢討。她談到，教師工作越來越多元、繁雜，若薪資待遇與工作負擔不成比例，會讓原先有意投身教職的人望之卻步，希望教育部要有具體行動。

立委劉書彬說，沒有優質的教師，就沒有優質的教育。上周教育部長鄭英耀在「給全國教師的一封信」中承諾，年底前會提出校事會議精進方案，並落實行政減量、逐年釋放正式教師員額穩定人力，會於本會期承擔監督教育部的責任。

