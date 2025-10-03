台中托育資源城鄉失衡差距大 海線家長陳情盼增設公托

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市每間托育機構平均需分攤約300位新生兒，但海線一間托育中心卻需分攤高達960位，資源分配嚴重不均。圖／本報資料照片
台中市海線地區托育資源分配不均問題浮上檯面。日前一間海線私立托嬰中心因不實登載資料遭撤銷準公托資格，被追回558萬元補助款後面臨倒閉危機，30多名送托家長急需轉托，卻發現海線其他公托、準公托名額一位難求，引發80多位家長恐慌陳情，成為多位海線議員質詢的焦點，議員顏莉敏強調，候補名額不是冷冰冰的數字，而是年輕家庭承受的真實壓力。

多位市議員發現，盡管台中市區新生兒數約為海線的兩倍，市區卻擁有六倍於海線的公托與準公共托育資源，數據顯示市區公托和準公托中心約有117間，海線僅18間，山線約26間，屯區約40間，除市區外其他區域托育點數皆未突破50間。更驚人的是，市區每間托育機構平均需分攤約300位新生兒，但海線一間托育中心卻需分攤高達960位，資源分配嚴重不均。

副議長顏莉敏指出，目前市區與海線在公共托育資源分配上存在明顯落差，海線家長面臨名額不足、轉托無門的困境。在公托資源有限的情況下，僅能選擇私托，支出對雙薪家庭而言更是沉重壓力，這樣的狀況已凸顯市府托育政策在城鄉之間的不足，亟需立即改善。

顏莉敏說，「候補名額不是冷冰冰的數字，而是年輕家庭承受的真實壓力，也是市府必須正面回應的責任。」海線家長在公托資源有限的情況下，僅能選擇私托，但私托費用遠高於公托5倍以上，每月托育費用甚至可達5萬元，對雙薪家庭而言是沉重負擔。

顏莉敏建議，市府可積極盤點現有閒置公共空間，導入公托活化空間，此外，長遠計劃應在新建公共設施時，提出公托空間需求。先前她曾建議晉江幼兒園園址條件成熟、轉型環境單純，市府可召集跨局處工作小組評估，提出可行方案與時間表，增加收托量能。

台中市社會局表示，沙鹿地區的公托候補比為全市最高，顯見當地家長對托育設施的高度需求，目前清水區、梧棲區及沙鹿區共有6處公托，沙鹿區預計明年下半年再增設1處公托，除了公托，家長也可送托準公托、私托及居家托育人員等，目前海線地區準公托較少，社會局將持續研議合理機制，提升業者加入準公托意願。

台中市每間托育機構平均需分攤約300位新生兒，但海線一間托育中心卻需分攤高達960位，資源分配嚴重不均。圖／中市新聞局提供
