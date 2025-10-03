挺學生當鏟子超人 台大政大台師大都祭補助

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創花蓮縣光復鄉，不少民眾加入「鏟子超人」志工行列，繼政治大學、台灣師範大學，台灣大學也祭出光復賑災補助計畫，提供車費、保險，鼓勵學生前往服務。

政治大學本月1日在官方臉書發文表示，鼓勵師生參與「鏟子超人」志工服務，開放向課外活動組申請交通與平安保險補助，希望以政大人的力量，齊心投入災後復原工作。

台灣大學學生會昨天深夜在臉書發文，公告「花蓮光復賑災補助計畫」，爭取到經費提供64名學生來回火車費用及保險，降低當「鏟子超人」的參與門檻，預計補助64人，包含台北花蓮去回程火車新台幣1400元，以及服務期間花蓮光復來回單日補助200元。

台灣師範大學也於近日啟動「暖陽行動補助計畫」，透過校友熱心捐款，補助車票、膳食、設備支出，鼓勵學生組織志工隊伍或個人前往花蓮，預計開放200人申請。期盼透過實際的行動，將關懷轉化為重建的力量。

