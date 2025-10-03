高科大第三任校長遴選出爐！吳忠信接棒楊慶煜 提出治校4大主軸

國立高雄科技大學校長遴選結果昨出爐，現任副校長吳忠信昨經21位委員投票表決，以過半票數勝出，將報請教育部核定聘任。吳忠信強調，少子化與資源挑戰加劇，高科大必須以創新思維應對，將帶領學校迎向下一波改革。

角逐高科大第三任校長共有5人，包括校內的兩名副校長蔡匡忠和吳忠信，智慧機電學院長方德華、模具工程系教授艾和昌，以及校外1人台大食品科技研究所特聘教授潘敏雄。

9月24、25日第一階段全校教職員與學生代表投票，潘敏雄、蔡匡忠與吳忠信3人晉級。最終輪昨由21位來自教育部、校友、社會公正人士與校內教師、行政人員及學生委員投票，吳忠信勝出。

會後，吳忠信坦言，自己在高科大服務15年半，見證學校由合併至今的成長，未來仍要面對少子化、高教資源有限與全球競爭嚴峻挑戰，他提出領航典範、創新無限、人力培力、夢創未來4大主軸當做治校理念，並規畫「全方位支持系統」，從教育重構、教師支持到跨域建構與國際接軌。

吳忠信長年深耕環境工程領域，專長涵蓋高級理化處理、環境觸媒材料、廢棄物資材化及生物性吸附材，擁有台大環境工程博士學位，並具環境工程技師、甲級廢汙水處理技術員專業資格。

校務歷練方面，曾任智慧機電學院代理院長、工學院院長、建工校區綜合業務處處長與化材系主任；併校前為高應大教授兼系主任，更早曾服務於大葉大學與元培科技大學，並曾赴美國猶他大學與新加坡國立大學擔任訪問學者。

現任校長楊慶煜已連任兩屆，任期將於明年2月屆滿。高科大表示，吳忠信上任後，將持續推動研究能量提升、深化產學合作、鏈結城市發展，並以永續發展為核心價值，帶領高科大邁向國際舞台。

