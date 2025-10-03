快訊

為什麼早上起床後容易跑廁所？專家曝5個維持腸道健康的關鍵

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

高科大第三任校長遴選出爐！吳忠信接棒楊慶煜 提出治校4大主軸

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄科技大學校長遴選結果出爐，現任副校長吳忠信出線。記者郭韋綺／翻攝
國立高雄科技大學校長遴選結果出爐，現任副校長吳忠信出線。記者郭韋綺／翻攝

國立高雄科技大學校長遴選結果昨出爐，現任副校長吳忠信昨經21位委員投票表決，以過半票數勝出，將報請教育部核定聘任。吳忠信強調，少子化與資源挑戰加劇，高科大必須以創新思維應對，將帶領學校迎向下一波改革。

角逐高科大第三任校長共有5人，包括校內的兩名副校長蔡匡忠和吳忠信，智慧機電學院長方德華、模具工程系教授艾和昌，以及校外1人台大食品科技研究所特聘教授潘敏雄。

9月24、25日第一階段全校教職員與學生代表投票，潘敏雄、蔡匡忠與吳忠信3人晉級。最終輪昨由21位來自教育部、校友、社會公正人士與校內教師、行政人員及學生委員投票，吳忠信勝出。

會後，吳忠信坦言，自己在高科大服務15年半，見證學校由合併至今的成長，未來仍要面對少子化、高教資源有限與全球競爭嚴峻挑戰，他提出領航典範、創新無限、人力培力、夢創未來4大主軸當做治校理念，並規畫「全方位支持系統」，從教育重構、教師支持到跨域建構與國際接軌。

吳忠信長年深耕環境工程領域，專長涵蓋高級理化處理、環境觸媒材料、廢棄物資材化及生物性吸附材，擁有台大環境工程博士學位，並具環境工程技師、甲級廢汙水處理技術員專業資格。

校務歷練方面，曾任智慧機電學院代理院長、工學院院長、建工校區綜合業務處處長與化材系主任；併校前為高應大教授兼系主任，更早曾服務於大葉大學與元培科技大學，並曾赴美國猶他大學與新加坡國立大學擔任訪問學者。

現任校長楊慶煜已連任兩屆，任期將於明年2月屆滿。高科大表示，吳忠信上任後，將持續推動研究能量提升、深化產學合作、鏈結城市發展，並以永續發展為核心價值，帶領高科大邁向國際舞台。

投票 少子化 台大

延伸閱讀

南韓「全拋世代」人口危機：當少子化無可避免，AI能否成為救命稻草？

少子化逆勢成長！彰化鹿東國小學生爆滿 斥資1.7億第二校區完工啟用

南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

她棄台科大選台師大 暖心理由曝：老師成就了我 我也要當老師

相關新聞

高科大第三任校長遴選出爐！吳忠信接棒楊慶煜 提出治校4大主軸

國立高雄科技大學校長遴選結果昨出爐，現任副校長吳忠信昨經21位委員投票表決，以過半票數勝出，將報請教育部核定聘任。吳忠信...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

珍古德的「根與芽」在台南茁壯 化為青年世代守護家鄉的力量

聯合國和平大使珍古德博士辭世，台南市府表示，珍古德一生以理解、關懷與行動帶領世界投入環境守護，她的身影多次出現台南，與孩...

台灣學生參與國際發明展 2年摘284面金牌、169件已取得專利

教育部長鄭英耀今天接見2024、2025年於國際各項發明獎中斬獲金牌的學生代表。鄭英耀表示，台灣青年學子2024、202...

彰化準公幼涉不當對待風波未歇 縣府：明年減招兩成

彰化縣一家準公共幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，至少6名幼童不僅私密處撕裂傷，甚至轉校後問老師「你會打我嗎？」民進...

節氣飲食的秋季套餐 南市這麼做…學童共享時令美食

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。