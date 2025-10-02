珍古德的「根與芽」在台南茁壯 化為青年世代守護家鄉的力量

聯合國和平大使珍古德博士辭世，台南市府表示，珍古德一生以理解、關懷與行動帶領世界投入環境守護，她的身影多次出現台南，與孩子們一同種樹、守護河川、關心動物，讓「根與芽」的保育精神在校園與社區生根發芽，化為青年世代守護家鄉的力量。

市長黃偉哲表示，珍古德以一生的行動喚起全球對環境與生命的尊重與守護，是全世界共同的精神導師。她不僅為台南孩子打開國際視野，也讓城市的環境教育與永續行動與世界接軌。「博士的精神將持續引領我們，台南會讓這份希望在孩子的行動中不斷延續，讓愛地球的種子持續發芽、茁壯。」

教育局長鄭新輝說，珍古德推動的「根與芽」計畫讓台南的環境教育從校園延伸到社區，從河川守護到動物保育，建構出完整的環境教育網絡。教育局將延續博士的理念，結合學校課程與學生行動，讓更多孩子能以行動改變世界，為永續地球盡一份心力。

她所播下的種子，已在台南發芽茁壯，未來也將在一代又一代孩子的行動中繼續開花結果，成為守護環境最堅定的力量。

珍古德2012年首度造訪台南，與時任市長賴清德及虎山國小學童共同種下希望樹苗、聆聽孩子們的環境行動故事，開啟台南學校與學生投身環境教育的熱潮。2014年再訪台南，啟動「台南溪流小學堂」，推動以在地河川為核心的環境教育。

2015年起，在市府與長榮大學合作下，教育局結合學校推動「守護動物行動」與「守護動物大遊行」，並與國際珍古德協會簽署合作備忘錄，成立「根與芽生態教育中心」，讓台南成為台灣環境教育的重要基地。

今年6月，珍古德最後一次親訪台南，參與「根與芽動物聯合國」行動，17所國中小學生化身動物國代表，為野生動物與生物多樣性發聲，她親自擔任「人類代表」，勉勵學生「每一個人、每一天，都能做出改變。」 珍古德多次造訪台南，與孩子們一同種樹、守護河川、關心動物，讓「根與芽」的保育精神化為青年世代守護家鄉的力量。圖／南市教育局提供 珍古德多次造訪台南，與孩子們一同種樹、守護河川、關心動物，讓「根與芽」的保育精神化為青年世代守護家鄉的力量。圖／南市教育局提供

商品推薦