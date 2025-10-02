台灣學生參與國際發明展 2年摘284面金牌、169件已取得專利

教育部長鄭英耀今天接見2024、2025年於國際各項發明獎中斬獲金牌的學生代表。鄭英耀表示，台灣青年學子2024、2025年於13項國際發明展獲得佳績，合計奪下284面金牌，其中更有169件作品已取得中華民國專利證書，希望作品能提供更多商品化的契機，改善人類生活。

鄭英耀今天於國家圖書館接見得主，他也引述台積電創辦人張忠謀的話，「創意可以有很多個，但是能夠將創意成功實踐才是創新。」教育部積極推動技職教育與創客精神融合，鼓勵學生多多嘗試動手做。

鄭英耀也表示，台灣學生今天的亮眼表現不僅是未來創新的基礎，也將持續推動社會進步與產業的發展。未來，教育部將會持續強化創新與實作導向的政策，完善技職教育的學習場域，並拓展更多展示與交流的平台；也會積極推動產學合作，協助更多作品邁向商品化，走入生活。

國立陽明交通大學團隊於新冠肺炎疫情期間，據古代醫學文獻製作中草藥複方-淨冠方（JGF），臨床上可以減少類似COVID－19症狀。

團隊也開發臨床蒸氣式給JGF模式來降低小鼠肺部血管收縮素轉化酶2（ACE2）表現量，提供大眾一項新的防疫策略，該作品「傳統草藥複方淨冠方展示預防SARS-CoV-2感染和減緩發炎的雙重功效」，於2024年烏克蘭國際發明展奪得金牌。

國立雲林科技大學團隊則推出「廚餘轉化系統」，開發出價格較目前市售廚餘處理設備低廉的模組化廚餘處理系統，結合水虻幼蟲養殖、養魚、水質過濾與水耕蔬菜等功能，實現高效廚餘分解及副產品回收。

系統可產生高營養水虻幼蟲作為魚禽飼料，並將殘餘物轉化為有機肥料，用於土壤改良，具經濟性與環保效益，該成果也奪得2025年馬來西亞MTE國際發明展金牌。

教育部表示，將持續透過各項人才培育計畫，協助優秀作品走向商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，促進在地創新與創業發展，為社會經濟注入新動能，也期待台灣學生能持續努力，在國際舞台上發光。

