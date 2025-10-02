民代憂新北學生自傷案件增 教育局：跨局處聯防
國民黨新北市議員陳偉杰今天質疑校園發生自傷案件有增加情形，要求市府應有效防治；教育局長張明文表示，市府已跨局處聯防，成立委員會討論並提供高風險個案適時協助。
新北市議會今天進行業務質詢。根據統計，陳偉杰質疑校園發生自傷案件有增加情形。
他表示，這個情形凸顯校園安全網亟需補強。要求教育局應檢視校園心理支持與危機處理機制是否落實，並呼籲建立更完善的跨局處合作網絡。
張明文表示，市府有成立專責的防治委員會，進行跨局處聯防，由副市長定期召開會議討論對策，重點在於對學生心理健康關懷及分析人際關係。
他表示，委員會針對高風險個案會做列管追蹤分析，逐案關心及進行整合分析，與家長合作，因為預防勝於一切。學校有需求時，都會請衛生局社區心理衛生中心提供資源協助，包括提供心理醫師駐校關懷學生。
他表示，包括心理師、輔導老師及社工師，每個月都會針對高風險個案提供適時協助。也會每個月彙整各校通報人數，進行輔導及專業轉介。
