快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

民代憂新北學生自傷案件增 教育局：跨局處聯防

中央社／ 新北2日電

國民黨新北市議員陳偉杰今天質疑校園發生自傷案件有增加情形，要求市府應有效防治；教育局長張明文表示，市府已跨局處聯防，成立委員會討論並提供高風險個案適時協助。

新北市議會今天進行業務質詢。根據統計，陳偉杰質疑校園發生自傷案件有增加情形。

他表示，這個情形凸顯校園安全網亟需補強。要求教育局應檢視校園心理支持與危機處理機制是否落實，並呼籲建立更完善的跨局處合作網絡。

張明文表示，市府有成立專責的防治委員會，進行跨局處聯防，由副市長定期召開會議討論對策，重點在於對學生心理健康關懷及分析人際關係。

他表示，委員會針對高風險個案會做列管追蹤分析，逐案關心及進行整合分析，與家長合作，因為預防勝於一切。學校有需求時，都會請衛生局社區心理衛生中心提供資源協助，包括提供心理醫師駐校關懷學生。

他表示，包括心理師、輔導老師及社工師，每個月都會針對高風險個案提供適時協助。也會每個月彙整各校通報人數，進行輔導及專業轉介。

校園安全 風險

延伸閱讀

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

新北淡水育英國小快樂友善校園 全新遊戲場域啟用

新北淡水天生國小地坪積水改善完工 議員視察成果

淡江大橋合龍現場掛「最親民總統」！網友酸以為在北韓 實際真相曝光

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

台灣學生參與國際發明展 2年摘284面金牌、169件已取得專利

教育部長鄭英耀今天接見2024、2025年於國際各項發明獎中斬獲金牌的學生代表。鄭英耀表示，台灣青年學子2024、202...

彰化準公幼涉不當對待風波未歇 縣府：明年減招兩成

彰化縣一家準公共幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，至少6名幼童不僅私密處撕裂傷，甚至轉校後問老師「你會打我嗎？」民進...

節氣飲食的秋季套餐 南市這麼做…學童共享時令美食

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節...

影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

彰化縣一家幼兒園爆發驚人虐童事件，民進黨立委林月琴、彰化縣議員許雅琳等民代今天陪同多位受害幼兒家長舉行記者會，要求應該明...

「追憶似水年華」首套繁中全譯本絕美上市 重現普魯斯特巴黎文青時代

愈混亂的時代，愈需要讀「追憶似水年華」。聯經「追憶似水年華」全新中文譯本今天正式上市。這是第一次由台灣七位頂尖法語譯者共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。